В 3 сезоне шоу «Фабрика звезд» Звездный дом принимает новых молодых конкурсантов, мечтающих стать знаменитыми музыкантами. Ребят ждет непростое соперничество, дружба, предательство, любовь и, конечно, постоянные уроки – вокала, танцев, сценического мастерства и даже просто жизни. Бразды правления в качестве главного продюсера проекта на сей раз принимает Александр Шульгин. Из-под его умелой руки вскоре выйдут такие звезды поп-сцены, как Никита Малинин, Александр Киреев, Юлия Михальчик и другие. Но сперва участников ждут непрерывная съемка в Звездном доме, совершенствование навыков и еженедельные отчетные концерты «на вылет».