Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Fabrika zvezd (2002), season 3

Fabrika zvezd season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Fabrika zvezd Seasons Season 3

Фабрика звезд 12+
Title Сезон 3
Season premiere 5 September 2003
Production year 2003
Number of episodes 15
Runtime 20 hours 0 minute
"Fabrika zvezd" season 3 description

В 3 сезоне шоу «Фабрика звезд» Звездный дом принимает новых молодых конкурсантов, мечтающих стать знаменитыми музыкантами. Ребят ждет непростое соперничество, дружба, предательство, любовь и, конечно, постоянные уроки – вокала, танцев, сценического мастерства и даже просто жизни. Бразды правления в качестве главного продюсера проекта на сей раз принимает Александр Шульгин. Из-под его умелой руки вскоре выйдут такие звезды поп-сцены, как Никита Малинин, Александр Киреев, Юлия Михальчик и другие. Но сперва участников ждут непрерывная съемка в Звездном доме, совершенствование навыков и еженедельные отчетные концерты «на вылет».

TV Show rating

2.7
Rate 11 votes
"Fabrika zvezd" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Открытие
Season 3 Episode 1
5 September 2003
Отчетный концерт 1
Season 3 Episode 2
12 September 2003
Отчетный концерт 2
Season 3 Episode 3
19 September 2003
Отчетный концерт 3
Season 3 Episode 4
26 September 2003
Отчетный концерт 4
Season 3 Episode 5
3 October 2003
Отчетный концерт 5
Season 3 Episode 6
10 October 2003
Отчетный концерт 6
Season 3 Episode 7
17 October 2003
Отчетный концерт 7
Season 3 Episode 8
24 October 2003
Отчетный концерт 8
Season 3 Episode 9
31 October 2003
Отчетный концерт 9
Season 3 Episode 10
7 November 2003
Отчетный концерт 10
Season 3 Episode 11
14 November 2003
Отчетный концерт 11
Season 3 Episode 12
21 November 2003
Отчетный концерт 12
Season 3 Episode 13
28 November 2003
Отчетный концерт 13. Полуфинал
Season 3 Episode 14
5 December 2003
Финальный концерт
Season 3 Episode 15
15 December 2003
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more