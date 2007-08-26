В 7 сезоне шоу «Фабрика звезд» зрители в последний раз наблюдают проект в привычном любимом формате. На сей раз продюсерами и наставниками конкурсантов становятся знаменитые братья Константин и Валерий Меладзе. Они готовы не только помочь молодым артистам с их звездным восхождением, но и предоставить им свои авторские песни, написанные специально под индивидуальность каждого участника. Среди конкурсантов и победителей оказываются: группы «БиС» и «Инь-Ян», Дмитрий Бикбаев, Марк Тишман, Анастасия Приходько, Корнелия Манго, Дакота, Юлия Паршута, Влад Соколовский и многие другие.