Fabrika zvezd (2002), season 7

Fabrika zvezd season 7 poster
Title Сезон 7
Season premiere 26 August 2007
Production year 2007
Number of episodes 16
Runtime 21 hours 20 minutes
"Fabrika zvezd" season 7 description

В 7 сезоне шоу «Фабрика звезд» зрители в последний раз наблюдают проект в привычном любимом формате. На сей раз продюсерами и наставниками конкурсантов становятся знаменитые братья Константин и Валерий Меладзе. Они готовы не только помочь молодым артистам с их звездным восхождением, но и предоставить им свои авторские песни, написанные специально под индивидуальность каждого участника. Среди конкурсантов и победителей оказываются: группы «БиС» и «Инь-Ян», Дмитрий Бикбаев, Марк Тишман, Анастасия Приходько, Корнелия Манго, Дакота, Юлия Паршута, Влад Соколовский и многие другие.

TV Show rating

2.7
Rate 11 votes
"Fabrika zvezd" season 7 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Открытие
Season 7 Episode 1
26 August 2007
Отчетный концерт 1
Season 7 Episode 2
2 September 2007
Отчетный концерт 2
Season 7 Episode 3
9 September 2007
Отчетный концерт 3
Season 7 Episode 4
16 September 2007
Отчетный концерт 4
Season 7 Episode 5
23 September 2007
Отчетный концерт 5
Season 7 Episode 6
30 September 2007
Отчетный концерт 6
Season 7 Episode 7
7 October 2007
Отчетный концерт 7
Season 7 Episode 8
14 October 2007
Отчетный концерт 8
Season 7 Episode 9
21 October 2007
Отчетный концерт 9
Season 7 Episode 10
28 October 2007
Отчетный концерт 10
Season 7 Episode 11
4 November 2007
Отчетный концерт 11
Season 7 Episode 12
11 November 2007
Отчетный концерт 12
Season 7 Episode 13
18 November 2007
Отчетный концерт 13
Season 7 Episode 14
25 November 2007
Отчетный концерт 14. Полуфинал
Season 7 Episode 15
2 December 2007
Финальный концерт
Season 7 Episode 16
9 December 2007
