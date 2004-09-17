В 5 сезоне шоу «Фабрика звезд» бразды правления в свои руки берет сама примадонна российской эстрады – Алла Борисовна Пугачева. В качестве продюсеров проекта ей помогают Игорь Матвиенко и Максим Фадеев, которые уже участвовали в судьбе конкурсантов предыдущих сезонов. Неудивительно, что на этот раз шоу привлекло наследников уже знаменитых исполнителей: сына Александра Малинина – Никиту Малинина, дочь Владимира Кузьмина – Софью Кузьмину и внука Николая Сличенко – Николая Сличенко – младшего. Однако среди участников оказались и новички профессии: Виктория Дайнеко, Руслан Масюков, Наталья Подольская, Михаил Веселов и Елена Кукарская.