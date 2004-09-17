Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Fabrika zvezd (2002), season 5

Fabrika zvezd season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Fabrika zvezd Seasons Season 5

Фабрика звезд 12+
Title Сезон 5
Season premiere 17 September 2004
Production year 2004
Number of episodes 15
Runtime 20 hours 0 minute
"Fabrika zvezd" season 5 description

В 5 сезоне шоу «Фабрика звезд» бразды правления в свои руки берет сама примадонна российской эстрады – Алла Борисовна Пугачева. В качестве продюсеров проекта ей помогают Игорь Матвиенко и Максим Фадеев, которые уже участвовали в судьбе конкурсантов предыдущих сезонов. Неудивительно, что на этот раз шоу привлекло наследников уже знаменитых исполнителей: сына Александра Малинина – Никиту Малинина, дочь Владимира Кузьмина – Софью Кузьмину и внука Николая Сличенко – Николая Сличенко – младшего. Однако среди участников оказались и новички профессии: Виктория Дайнеко, Руслан Масюков, Наталья Подольская, Михаил Веселов и Елена Кукарская.

TV Show rating

2.7
Rate 11 votes
"Fabrika zvezd" season 5 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Открытие
Season 5 Episode 1
17 September 2004
Отчетный концерт 1
Season 5 Episode 2
24 September 2004
Отчетный концерт 2
Season 5 Episode 3
1 October 2004
Отчетный концерт 3
Season 5 Episode 4
8 October 2004
Отчетный концерт 4
Season 5 Episode 5
15 October 2004
Отчетный концерт 5
Season 5 Episode 6
22 October 2004
Отчетный концерт 6
Season 5 Episode 7
29 October 2004
Отчетный концерт 7
Season 5 Episode 8
5 November 2004
Отчетный концерт 8
Season 5 Episode 9
12 November 2004
Отчетный концерт 9
Season 5 Episode 10
19 November 2004
Отчетный концерт 10
Season 5 Episode 11
26 November 2004
Отчетный концерт 11
Season 5 Episode 12
3 December 2004
Отчетный концерт 12
Season 5 Episode 13
10 December 2004
Отчетный концерт 13. Полуфинал
Season 5 Episode 14
17 December 2004
Финальный концерт
Season 5 Episode 15
24 December 2004
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more