В 4 сезоне шоу «Фабрика звезд» продюсером проекта после своих звездных предшественников становится знаменитый Игорь Крутой. Он со всей серьезностью относится к отбору будущих звезд, обращая внимание не только на вокальные данные участников, но и на их харизму, индивидуальность и умение держаться на сцене. Конечно, впереди ребятам предстоит многому научиться у лучших педагогов российской эстрады, и настоящими знаменитостями станут немногие из первоначально отобранных новичков. Однако среди выпускников окажутся такие жемчужины, как Ирина Дубцова, Антон Зацепин и Стас Пьеха. Битва за славу начинается!