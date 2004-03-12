Menu
Fabrika zvezd (2002), season 4

Fabrika zvezd season 4 poster
Фабрика звезд 12+
Title Сезон 4
Season premiere 12 March 2004
Production year 2004
Number of episodes 14
Runtime 18 hours 40 minutes
"Fabrika zvezd" season 4 description

В 4 сезоне шоу «Фабрика звезд» продюсером проекта после своих звездных предшественников становится знаменитый Игорь Крутой. Он со всей серьезностью относится к отбору будущих звезд, обращая внимание не только на вокальные данные участников, но и на их харизму, индивидуальность и умение держаться на сцене. Конечно, впереди ребятам предстоит многому научиться у лучших педагогов российской эстрады, и настоящими знаменитостями станут немногие из первоначально отобранных новичков. Однако среди выпускников окажутся такие жемчужины, как Ирина Дубцова, Антон Зацепин и Стас Пьеха. Битва за славу начинается!       

TV Show rating

2.7
Rate 11 votes
"Fabrika zvezd" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Открытие
Season 4 Episode 1
12 March 2004
Отчетный концерт 1
Season 4 Episode 2
19 March 2004
Отчетный концерт 2
Season 4 Episode 3
26 March 2004
Отчетный концерт 3
Season 4 Episode 4
2 April 2004
Отчетный концерт 4
Season 4 Episode 5
9 April 2004
Отчетный концерт 5
Season 4 Episode 6
16 April 2004
Отчетный концерт 6
Season 4 Episode 7
23 April 2004
Отчетный концерт 7
Season 4 Episode 8
30 April 2004
Отчетный концерт 8
Season 4 Episode 9
7 May 2004
Отчетный концерт 9
Season 4 Episode 10
14 May 2004
Отчетный концерт 10
Season 4 Episode 11
21 May 2004
Отчетный концерт 11
Season 4 Episode 12
28 May 2004
Отчетный концерт 12. Полуфинал
Season 4 Episode 13
4 June 2004
Финальный концерт
Season 4 Episode 14
11 June 2004
