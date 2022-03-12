Menu
Holostyak (2013), season 9

Холостяк 16+
Title Сезон 9
Season premiere 12 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 13
Runtime 10 hours 24 minutes
"Holostyak" season 9 description

В 9 сезоне шоу «Холостяк» два десятка российских красавиц приезжают на виллу в Мексике, чтобы побороться за сердце нового Холостяка. На сей раз счастливчиком выбран 27-летний москвич Александр Гранков. Этот красивый, обеспеченный и хорошо образованный парень, строящий карьеру в области государственного управления, – настоящая мечта любой девушки. Саша верит в истинную любовь и очень волнуется перед встречей с кандидатками: вдруг среди них окажется та самая, единственная, которую он сможет назвать своей судьбой. Девушкам предстоит провести в его обществе несколько недель и показать свои лучшие стороны, чтобы добиться взаимности от Холостяка.

4.3
Выпуск 1
Season 9 Episode 1
12 March 2022
Выпуск 2
Season 9 Episode 2
19 March 2022
Выпуск 3
Season 9 Episode 3
26 March 2022
Выпуск 4
Season 9 Episode 4
2 April 2022
Выпуск 5
Season 9 Episode 5
9 April 2022
Выпуск 6
Season 9 Episode 6
16 April 2022
Выпуск 7
Season 9 Episode 7
23 April 2022
Выпуск 8
Season 9 Episode 8
30 April 2022
Выпуск 9
Season 9 Episode 9
7 May 2022
Выпуск 10
Season 9 Episode 10
14 May 2022
Выпуск 11
Season 9 Episode 11
21 May 2022
Выпуск 12
Season 9 Episode 12
28 May 2022
Выпуск 13
Season 9 Episode 13
4 June 2022
