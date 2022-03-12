В 9 сезоне шоу «Холостяк» два десятка российских красавиц приезжают на виллу в Мексике, чтобы побороться за сердце нового Холостяка. На сей раз счастливчиком выбран 27-летний москвич Александр Гранков. Этот красивый, обеспеченный и хорошо образованный парень, строящий карьеру в области государственного управления, – настоящая мечта любой девушки. Саша верит в истинную любовь и очень волнуется перед встречей с кандидатками: вдруг среди них окажется та самая, единственная, которую он сможет назвать своей судьбой. Девушкам предстоит провести в его обществе несколько недель и показать свои лучшие стороны, чтобы добиться взаимности от Холостяка.