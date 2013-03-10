Menu
Holostyak (2013), season 1

Холостяк 16+
Title Сезон 1
Season premiere 10 March 2013
Production year 2013
Number of episodes 15
Runtime 12 hours 0 minute
"Holostyak" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Холостяк» главным героем является состоятельный, свободный, известный мужчина, о котором мечтает немало девушек. Он знакомится с несколькими претендентками на его сердце и одаривает красной розой ту, которая произвела на него наибольшее впечатление. Затем в конце каждого выпуска холостяк вручает такой цветок тем, кто проходит дальше, а оставшаяся без розы уходит из шоу. Затем девушки и герой знакомятся друг с другом, ходят на одиночные или парные свидания в разнообразных местах – от ресторана до планетария. Кандидатки должны как можно сильнее заинтересовать главного героя, чтобы дойти до финала и сформировать с ним пару.

4.3
Rate 17 votes
Выпуск 1
Season 1 Episode 1
10 March 2013
Выпуск 2
Season 1 Episode 2
17 March 2013
Выпуск 3
Season 1 Episode 3
24 March 2013
Выпуск 4
Season 1 Episode 4
31 March 2013
Выпуск 5
Season 1 Episode 5
7 April 2013
Выпуск 6
Season 1 Episode 6
14 April 2013
Выпуск 7
Season 1 Episode 7
21 April 2013
Выпуск 8
Season 1 Episode 8
28 April 2013
Выпуск 9
Season 1 Episode 9
5 May 2013
Выпуск 10
Season 1 Episode 10
12 May 2013
Выпуск 11
Season 1 Episode 11
19 May 2013
Выпуск 12
Season 1 Episode 12
26 May 2013
Выпуск 13
Season 1 Episode 13
2 June 2013
Выпуск 14
Season 1 Episode 14
9 June 2013
Выпуск 15
Season 1 Episode 15
16 June 2013
