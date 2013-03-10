В 1-м сезоне шоу «Холостяк» главным героем является состоятельный, свободный, известный мужчина, о котором мечтает немало девушек. Он знакомится с несколькими претендентками на его сердце и одаривает красной розой ту, которая произвела на него наибольшее впечатление. Затем в конце каждого выпуска холостяк вручает такой цветок тем, кто проходит дальше, а оставшаяся без розы уходит из шоу. Затем девушки и герой знакомятся друг с другом, ходят на одиночные или парные свидания в разнообразных местах – от ресторана до планетария. Кандидатки должны как можно сильнее заинтересовать главного героя, чтобы дойти до финала и сформировать с ним пару.