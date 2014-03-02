Menu
Holostyak (2013), season 2

Holostyak season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Holostyak Seasons Season 2

Холостяк 16+
Title Сезон 2
Season premiere 2 March 2014
Production year 2014
Number of episodes 13
Runtime 10 hours 24 minutes
"Holostyak" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Холостяк» героем стал предприниматель Максим Чернявский. Его супругой до проекта была исполнительница и бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова. Через 2 года после свадьбы супруги расстались. Склеить разбитое сердце и встретить новую возлюбленную мужчина отправился на телеканал ТНТ. На некоторое время место в его жизни действительно заняла участница телепроекта Мария Дригола, которая вместе с другими девушками боролась за его сердце в рамках шоу. Правда, спустя 1,5 года готовящиеся к свадьбе молодые люди заявили, что расстались. Однако и на экране, и вне шоу их роман был ярким, хоть и непродолжительным.

 

TV Show rating

4.3
Rate 17 votes
Выпуск 1
Season 2 Episode 1
2 March 2014
Выпуск 2
Season 2 Episode 2
9 March 2014
Выпуск 3
Season 2 Episode 3
16 March 2014
Выпуск 4
Season 2 Episode 4
23 March 2014
Выпуск 5
Season 2 Episode 5
30 March 2014
Выпуск 6
Season 2 Episode 6
6 April 2014
Выпуск 7
Season 2 Episode 7
13 April 2014
Выпуск 8
Season 2 Episode 8
20 April 2014
Выпуск 9
Season 2 Episode 9
27 April 2014
Выпуск 10
Season 2 Episode 10
4 May 2014
Выпуск 11
Season 2 Episode 11
11 May 2014
Выпуск 12
Season 2 Episode 12
18 May 2014
Выпуск 13
Season 2 Episode 13
25 May 2014
