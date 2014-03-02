Во 2-м сезоне шоу «Холостяк» героем стал предприниматель Максим Чернявский. Его супругой до проекта была исполнительница и бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова. Через 2 года после свадьбы супруги расстались. Склеить разбитое сердце и встретить новую возлюбленную мужчина отправился на телеканал ТНТ. На некоторое время место в его жизни действительно заняла участница телепроекта Мария Дригола, которая вместе с другими девушками боролась за его сердце в рамках шоу. Правда, спустя 1,5 года готовящиеся к свадьбе молодые люди заявили, что расстались. Однако и на экране, и вне шоу их роман был ярким, хоть и непродолжительным.