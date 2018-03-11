В 6-м сезоне шоу «Холостяк» место главного героя занял популярный исполнитель, который в тот момент входил в состав команды Black Star, Егор Крид. Он стал самым молодым участником проекта — на момент съемок ему было всего 23 года. Рэп-певцу предложил участвовать в шоу генеральный директор канала ТНТ Вячеслав Дусмухаметов, который решил, что Егор является лучшим кандидатом на эту роль. В шоу принимали участие Александра Прохоренко, Екатерина Никулина, Таня Шелл, Анна Петрова, Леся Рябцева, Дарья Путина, Мария Оболенцева и другие. Однако счастливая личная жизнь у певца по прошествии проекта так и не сложилась.