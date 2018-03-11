Menu
Holostyak (2013), season 6

Холостяк 16+
Title Сезон 6
Season premiere 11 March 2018
Production year 2018
Number of episodes 13
Runtime 10 hours 24 minutes
"Holostyak" season 6 description

В 6-м сезоне шоу «Холостяк» место главного героя занял популярный исполнитель, который в тот момент входил в состав команды Black Star, Егор Крид. Он стал самым молодым участником проекта — на момент съемок ему было всего 23 года. Рэп-певцу предложил участвовать в шоу генеральный директор канала ТНТ Вячеслав Дусмухаметов, который решил, что Егор является лучшим кандидатом на эту роль. В шоу принимали участие Александра Прохоренко, Екатерина Никулина, Таня Шелл, Анна Петрова, Леся Рябцева, Дарья Путина, Мария Оболенцева и другие. Однако счастливая личная жизнь у певца по прошествии проекта так и не сложилась.

4.3
Выпуск 1
Season 6 Episode 1
11 March 2018
Выпуск 2
Season 6 Episode 2
18 March 2018
Выпуск 3
Season 6 Episode 3
25 March 2018
Выпуск 4
Season 6 Episode 4
1 April 2018
Выпуск 5
Season 6 Episode 5
8 April 2018
Выпуск 6
Season 6 Episode 6
15 April 2018
Выпуск 7
Season 6 Episode 7
22 April 2018
Выпуск 8
Season 6 Episode 8
29 April 2018
Выпуск 9
Season 6 Episode 9
6 May 2018
Выпуск 10
Season 6 Episode 10
13 May 2018
Выпуск 11
Season 6 Episode 11
20 May 2018
Выпуск 12
Season 6 Episode 12
27 May 2018
Выпуск 13
Season 6 Episode 13
3 June 2018
