Holostyak (2013), season 4

Holostyak season 4 poster
Холостяк 16+
Title Сезон 4
Season premiere 12 March 2016
Production year 2016
Number of episodes 13
Runtime 10 hours 24 minutes
"Holostyak" season 4 description

В 4-м сезоне шоу «Холостяк» принял участие один из самых сексуальных поп-исполнителей современного российского шоу-бизнеса Алексей Воробьев. Он рассказал съемочной команде о том, как устал от одиночества и холода, и о том, что хочет встретить настоящую большую любовь на всю жизнь. Ради участия в проекте мужчина даже отказался от работы в Соединенных Штатах и отменил остальные съемки. За сердце певца боролись Снежана Машканцева, Наталья Мартынова, Лилия Коцур, Яна Аносова, Маргарита Слуцкая и другие девушки. Они проходили испытания, получали красные розы из рук Воробьева, однако артист так и не смог встретить на проекте возлюбленную.

TV Show rating

4.3
Rate 17 votes
Выпуск 4
Season 4 Episode 1
12 March 2016
Выпуск 2
Season 4 Episode 2
19 March 2016
Выпуск 4
Season 4 Episode 3
26 March 2016
Выпуск 4
Season 4 Episode 4
2 April 2016
Выпуск 5
Season 4 Episode 5
9 April 2016
Выпуск 6
Season 4 Episode 6
15 April 2016
Выпуск 7
Season 4 Episode 7
23 April 2016
Выпуск 8
Season 4 Episode 8
30 April 2016
Выпуск 9
Season 4 Episode 9
7 May 2016
Выпуск 10
Season 4 Episode 10
14 May 2016
Выпуск 11
Season 4 Episode 11
21 May 2016
Выпуск 12
Season 4 Episode 12
28 May 2016
Выпуск 13
Season 4 Episode 13
4 June 2016
