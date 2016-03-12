В 4-м сезоне шоу «Холостяк» принял участие один из самых сексуальных поп-исполнителей современного российского шоу-бизнеса Алексей Воробьев. Он рассказал съемочной команде о том, как устал от одиночества и холода, и о том, что хочет встретить настоящую большую любовь на всю жизнь. Ради участия в проекте мужчина даже отказался от работы в Соединенных Штатах и отменил остальные съемки. За сердце певца боролись Снежана Машканцева, Наталья Мартынова, Лилия Коцур, Яна Аносова, Маргарита Слуцкая и другие девушки. Они проходили испытания, получали красные розы из рук Воробьева, однако артист так и не смог встретить на проекте возлюбленную.