Holostyak (2013), season 7

Holostyak season 7 poster
Холостяк 16+
Title Сезон 7
Season premiere 1 March 2020
Production year 2020
Number of episodes 13
Runtime 10 hours 24 minutes
"Holostyak" season 7 description

В 7-м сезоне шоу «Холостяк» место завидного жениха досталось 33-летнему зубному врачу Антону Криворотову. В проекте приняли участие 25 харизматичных девушек, в числе которых Барбара Пино, Александра Зотова, Дарья Хаитметова, Карина Фомбо, Полина Гренц и Сапият Ахмедова. После знакомства с кандидатками на свое сердце Криворотов выбрал ту, что понравилась ему больше остальных. Роза досталась Барбаре. Девушка также понравилась друзьям холостяка Ирине Горбачевой и Павлу Деревянко. Разрыв стоматолога с девушкой, которая вышла в финал, случился громко и спровоцировал большой скандал в прессе.

TV Show rating

4.3
Rate 17 votes
Holostyak List of episodes TV series release schedule
Выпуск 1
Season 7 Episode 1
1 March 2020
Выпуск 2
Season 7 Episode 2
8 March 2020
Выпуск 3
Season 7 Episode 3
15 March 2020
Выпуск 4
Season 7 Episode 4
22 March 2020
Выпуск 5
Season 7 Episode 5
29 March 2020
Выпуск 6
Season 7 Episode 6
5 April 2020
Выпуск 7
Season 7 Episode 7
12 May 2020
Выпуск 8
Season 7 Episode 8
19 April 2020
Выпуск 9
Season 7 Episode 9
26 April 2020
Выпуск 10
Season 7 Episode 10
3 May 2020
Выпуск 11
Season 7 Episode 11
10 May 2020
Выпуск 12
Season 7 Episode 12
17 May 2020
Выпуск 13
Season 7 Episode 13
24 May 2020
