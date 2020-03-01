В 7-м сезоне шоу «Холостяк» место завидного жениха досталось 33-летнему зубному врачу Антону Криворотову. В проекте приняли участие 25 харизматичных девушек, в числе которых Барбара Пино, Александра Зотова, Дарья Хаитметова, Карина Фомбо, Полина Гренц и Сапият Ахмедова. После знакомства с кандидатками на свое сердце Криворотов выбрал ту, что понравилась ему больше остальных. Роза досталась Барбаре. Девушка также понравилась друзьям холостяка Ирине Горбачевой и Павлу Деревянко. Разрыв стоматолога с девушкой, которая вышла в финал, случился громко и спровоцировал большой скандал в прессе.