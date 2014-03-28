Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Holostyak (2013), season 3

Holostyak season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Holostyak Seasons Season 3

Холостяк 16+
Title Сезон 3
Season premiere 7 March 2015
Production year 2015
Number of episodes 13
Runtime 10 hours 24 minutes
"Holostyak" season 3 description

В 3-м сезоне шоу «Холостяк» самым экспрессивным и необычным героем оказался 36-летний Тимур Батрутдинов. В оригинальном американском шоу никогда не принимал участие стендап-комик или юморист. По признанию артиста, он решил принять участие в шоу, чтобы преодолеть личные барьеры и встретить спутницу жизни. Он даже отправился с участницами проекта в Сочи, чтобы познакомить девушек с родными. Три участницы — Анна Устюжанина, Даша Канануха и Галина Ржаксенская — боролись за сердце резидента Comedy Club до самого финала. Но с победительницей проекта Тимура связывали только условия контракта, и в серьезный роман их отношения так и не переросли.

TV Show rating

4.3
Rate 17 votes
Holostyak List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Выпуск 1
Season 3 Episode 1
7 March 2015
Выпуск 2
Season 3 Episode 2
14 March 2015
Выпуск 3
Season 3 Episode 3
21 March 2015
Выпуск 4
Season 3 Episode 4
28 March 2014
Выпуск 5
Season 3 Episode 5
4 April 2015
Выпуск 6
Season 3 Episode 6
11 April 2015
Выпуск 7
Season 3 Episode 7
18 April 2015
Выпуск 8
Season 3 Episode 8
25 April 2015
Выпуск 9
Season 3 Episode 9
2 May 2015
Выпуск 10
Season 3 Episode 10
10 May 2015
Выпуск 11
Season 3 Episode 11
16 May 2015
Выпуск 12
Season 3 Episode 12
23 May 2015
Выпуск 13
Season 3 Episode 13
30 May 2015
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more