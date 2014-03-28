В 3-м сезоне шоу «Холостяк» самым экспрессивным и необычным героем оказался 36-летний Тимур Батрутдинов. В оригинальном американском шоу никогда не принимал участие стендап-комик или юморист. По признанию артиста, он решил принять участие в шоу, чтобы преодолеть личные барьеры и встретить спутницу жизни. Он даже отправился с участницами проекта в Сочи, чтобы познакомить девушек с родными. Три участницы — Анна Устюжанина, Даша Канануха и Галина Ржаксенская — боролись за сердце резидента Comedy Club до самого финала. Но с победительницей проекта Тимура связывали только условия контракта, и в серьезный роман их отношения так и не переросли.