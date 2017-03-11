Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Holostyak (2013), season 5

Holostyak season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Holostyak Seasons Season 5

Холостяк 16+
Title Сезон 5
Season premiere 11 March 2017
Production year 2017
Number of episodes 13
Runtime 10 hours 24 minutes
"Holostyak" season 5 description

В 5-м сезоне шоу «Холостяк» героем стал Илья Глинников – успешный актер, который прославился после съемок в комедийном проекте «Интерны». До участия в программе мужчина пережил болезненное расставание со своей коллегой по сериалу Аглаей Тарасовой. На шоу он хотел встретить девушку, которой сможет ответить взаимностью. За сердце актера боролись Леся Рябцева, Мадина Тамова, Дарья Клюкина, Радмила Садыкова, Екатерина Никулина и другие. Одна из девушек получила кольцо от Глинникова, они даже на некоторое время съехались. Но по устоявшемуся обычаю, который преследует всех участников проекта, спустя некоторое время пара объявила о разрыве.

TV Show rating

4.3
Rate 17 votes
Holostyak List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Выпуск 1
Season 5 Episode 1
11 March 2017
Выпуск 1
Season 5 Episode 2
18 March 2017
Выпуск 3
Season 5 Episode 3
25 March 2017
Выпуск 4
Season 5 Episode 4
1 April 2017
Выпуск 5
Season 5 Episode 5
8 April 2017
Выпуск 6
Season 5 Episode 6
15 April 2017
Выпуск 7
Season 5 Episode 7
22 April 2017
Выпуск 8
Season 5 Episode 8
29 April 2017
Выпуск 9
Season 5 Episode 9
6 May 2017
Выпуск 10
Season 5 Episode 10
13 May 2017
Выпуск 11
Season 5 Episode 11
20 May 2017
Выпуск 12
Season 5 Episode 12
27 May 2017
Выпуск 13
Season 5 Episode 13
3 June 2017
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more