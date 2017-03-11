В 5-м сезоне шоу «Холостяк» героем стал Илья Глинников – успешный актер, который прославился после съемок в комедийном проекте «Интерны». До участия в программе мужчина пережил болезненное расставание со своей коллегой по сериалу Аглаей Тарасовой. На шоу он хотел встретить девушку, которой сможет ответить взаимностью. За сердце актера боролись Леся Рябцева, Мадина Тамова, Дарья Клюкина, Радмила Садыкова, Екатерина Никулина и другие. Одна из девушек получила кольцо от Глинникова, они даже на некоторое время съехались. Но по устоявшемуся обычаю, который преследует всех участников проекта, спустя некоторое время пара объявила о разрыве.