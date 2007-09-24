Menu
The Big Bang Theory 2007 - 2019 season 1

Season premiere 24 September 2007
Production year 2007
Number of episodes 17
Runtime 6 hours 48 minutes
В 1 сезоне сериала «Теория большого взрыва» размеренную жизнь двух ученых Леонарда и Шелдона нарушает новая соседка из квартиры напротив. Красивая будущая актриса, а пока просто официантка Пенни начинает проводить вечера с парнями и, несмотря на все их странности, относится к ним по-дружески и непосредственно. Леонард безнадежно влюбляется в нее, а Говард не упускает шанса пофлиртовать, чем только отталкивает симпатичную девушку. При всей своей закрытости даже гениальный Шелдон начинает общаться с новым человеком.

8.0
8.1 IMDb

Pilot
Season 1 Episode 1
24 September 2007
The Big Bran Hypothesis
Season 1 Episode 2
1 October 2007
The Fuzzy Boots Corollary
Season 1 Episode 3
8 October 2007
The Luminous Fish Effect
Season 1 Episode 4
15 October 2007
The Hamburger Postulate
Season 1 Episode 5
22 October 2007
The Middle-Earth Paradigm
Season 1 Episode 6
29 October 2007
The Dumpling Paradox
Season 1 Episode 7
5 November 2007
The Grasshopper Experiment
Season 1 Episode 8
12 November 2007
The Cooper-Hofstadter Polarization
Season 1 Episode 9
17 March 2008
The Loobenfeld Decay
Season 1 Episode 10
24 March 2008
The Pancake Batter Anomaly
Season 1 Episode 11
31 March 2008
The Jerusalem Duality
Season 1 Episode 12
14 April 2008
The Bat Jar Conjecture
Season 1 Episode 13
21 April 2008
The Nerdvana Annihilation
Season 1 Episode 14
28 April 2008
The Pork Chop Indeterminacy
Season 1 Episode 15
5 May 2008
The Peanut Reaction
Season 1 Episode 16
12 May 2008
The Tangerine Factor
Season 1 Episode 17
19 May 2008
