В 1 сезоне сериала «Теория большого взрыва» размеренную жизнь двух ученых Леонарда и Шелдона нарушает новая соседка из квартиры напротив. Красивая будущая актриса, а пока просто официантка Пенни начинает проводить вечера с парнями и, несмотря на все их странности, относится к ним по-дружески и непосредственно. Леонард безнадежно влюбляется в нее, а Говард не упускает шанса пофлиртовать, чем только отталкивает симпатичную девушку. При всей своей закрытости даже гениальный Шелдон начинает общаться с новым человеком.