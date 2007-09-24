Menu
The Big Bang Theory All seasons
The Big Bang Theory
16+
Production year
2007
Country
USA
Episode duration
30 minutes
TV channel
CBS
Series rating
8.3
Rate
12
votes
8.1
IMDb
Write review
All seasons of "The Big Bang Theory"
Season 1
17 episodes
24 September 2007 - 19 May 2008
Season 2
23 episodes
22 September 2008 - 11 May 2009
Season 3
23 episodes
21 September 2009 - 24 May 2010
Season 4
24 episodes
23 September 2010 - 19 May 2011
Season 5
24 episodes
22 September 2011 - 10 May 2012
Season 6
24 episodes
27 September 2012 - 16 May 2013
Season 7
24 episodes
26 September 2013 - 15 May 2014
Season 8
24 episodes
22 September 2014 - 7 May 2015
Season 9
24 episodes
21 September 2015 - 12 May 2016
Season 10
24 episodes
19 September 2016 - 11 May 2017
Season 11
24 episodes
25 September 2017 - 10 May 2018
Season 12
24 episodes
24 September 2018 - 16 May 2019
