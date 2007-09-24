Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
The Big Bang Theory poster
Kinoafisha TV Shows The Big Bang Theory Seasons

The Big Bang Theory All seasons

The Big Bang Theory 16+
Production year 2007
Country USA
Episode duration 30 minutes
TV channel CBS

Series rating

8.3
Rate 12 votes
8.1 IMDb
Write review
All seasons of "The Big Bang Theory"
The Big Bang Theory - Season 1 Season 1
17 episodes 24 September 2007 - 19 May 2008
 
The Big Bang Theory - Season 2 Season 2
23 episodes 22 September 2008 - 11 May 2009
 
The Big Bang Theory - Season 3 Season 3
23 episodes 21 September 2009 - 24 May 2010
 
The Big Bang Theory - Season 4 Season 4
24 episodes 23 September 2010 - 19 May 2011
 
The Big Bang Theory - Season 5 Season 5
24 episodes 22 September 2011 - 10 May 2012
 
The Big Bang Theory - Season 6 Season 6
24 episodes 27 September 2012 - 16 May 2013
 
The Big Bang Theory - Season 7 Season 7
24 episodes 26 September 2013 - 15 May 2014
 
The Big Bang Theory - Season 8 Season 8
24 episodes 22 September 2014 - 7 May 2015
 
The Big Bang Theory - Season 9 Season 9
24 episodes 21 September 2015 - 12 May 2016
 
The Big Bang Theory - Season 10 Season 10
24 episodes 19 September 2016 - 11 May 2017
 
The Big Bang Theory - Season 11 Season 11
24 episodes 25 September 2017 - 10 May 2018
 
The Big Bang Theory - Season 12 Season 12
24 episodes 24 September 2018 - 16 May 2019
 
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more