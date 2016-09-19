В 10 сезоне сериала «Теория большого взрыва» отношения Шелдона и Эми переходят на новую ступень, когда они начинают жить вместе в бывшей квартире Пенни. В семье Воловицей пополнение: у Говарда и Бернадетт не только появляется ребенок, но и две верных няньки в лице Раджеша и Стюарта. В то же время парни заняты секретным проектом, в котором заинтересованы военно-воздушные силы США. Кутраппали снова оказывается в поисках романтических отношений, а Леонарда и Пенни ждут первые испытания в качестве супружеской пары.