The Big Bang Theory 2007 - 2019 season 10

The Big Bang Theory season 10 poster
Kinoafisha TV Shows The Big Bang Theory Seasons Season 10
The Big Bang Theory 18+
Original title Season 10
Title Сезон 10
Season premiere 19 September 2016
Production year 2016
Number of episodes 24
Runtime 9 hours 36 minutes
"The Big Bang Theory" season 10 description

В 10 сезоне сериала «Теория большого взрыва» отношения Шелдона и Эми переходят на новую ступень, когда они начинают жить вместе в бывшей квартире Пенни. В семье Воловицей пополнение: у Говарда и Бернадетт не только появляется ребенок, но и две верных няньки в лице Раджеша и Стюарта. В то же время парни заняты секретным проектом, в котором заинтересованы военно-воздушные силы США. Кутраппали снова оказывается в поисках романтических отношений, а Леонарда и Пенни ждут первые испытания в качестве супружеской пары.

Series rating

8.0
Rate 15 votes
8.1 IMDb

"The Big Bang Theory" season 10 list of episodes.

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
The Conjugal Conjecture
Season 10 Episode 1
19 September 2016
The Military Miniaturization
Season 10 Episode 2
26 September 2016
The Dependence Transcendence
Season 10 Episode 3
3 October 2016
The Cohabitation Experimentation
Season 10 Episode 4
10 October 2016
The Hot Tub Contamination
Season 10 Episode 5
17 October 2016
The Fetal Kick Catalyst
Season 10 Episode 6
27 October 2016
The Veracity Elasticity
Season 10 Episode 7
3 November 2016
The Brain Bowl Incubation
Season 10 Episode 8
10 November 2016
The Geology Elevation
Season 10 Episode 9
17 November 2016
The Property Division Collision
Season 10 Episode 10
1 December 2016
The Birthday Synchronicity
Season 10 Episode 11
15 December 2016
The Holiday Summation
Season 10 Episode 12
5 January 2017
The Romance Recalibration
Season 10 Episode 13
19 January 2017
The Emotion Detection Automation
Season 10 Episode 14
2 February 2017
The Locomotion Reverberation
Season 10 Episode 15
9 February 2017
The Allowance Evaporation
Season 10 Episode 16
16 February 2017
The Comic-Con Conundrum
Season 10 Episode 17
23 February 2017
The Escape Hatch Identification
Season 10 Episode 18
9 March 2017
The Collaboration Fluctuation
Season 10 Episode 19
30 March 2017
The Recollection Dissipation
Season 10 Episode 20
6 April 2017
The Separation Agitation
Season 10 Episode 21
13 April 2017
The Cognition Regeneration
Season 10 Episode 22
27 April 2017
The Gyroscopic Collapse
Season 10 Episode 23
4 May 2017
The Long Distance Dissonance
Season 10 Episode 24
11 May 2017
