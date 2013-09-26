Menu
The Big Bang Theory 2007 - 2019 season 7

The Big Bang Theory season 7 poster
The Big Bang Theory 18+
Original title Season 7
Title Сезон 7
Season premiere 26 September 2013
Production year 2013
Number of episodes 24
Runtime 9 hours 36 minutes
"The Big Bang Theory" season 7 description

В 7 сезоне сериала «Теория большого взрыва» Раджеш избавляется от селективной немоты и теперь как никогда готов наладить свою личную жизнь. У Шелдона же все хорошо и спокойно с Эми, зато его научная деятельность трещит по швам. То он совершает ошибки в исследованиях, то и вовсе сомневается в выбранной им теории струн. Пенни устает от многолетних попыток стать актрисой и предпринимает последнюю, на удивление успешную попытку получить роль. А Леонард не перестает ждать день, когда Пенни согласится стать его женой.

Series rating

8.0
Rate 15 votes
8.1 IMDb

"The Big Bang Theory" season 7 list of episodes.

The Hofstadter Insufficiency
Season 7 Episode 1
26 September 2013
The Deception Verification
Season 7 Episode 2
26 September 2013
The Scavenger Vortex
Season 7 Episode 3
3 October 2013
The Raiders Minimization
Season 7 Episode 4
10 October 2013
The Workplace Proximity
Season 7 Episode 5
17 October 2013
The Romance Resonance
Season 7 Episode 6
24 October 2013
The Proton Displacement
Season 7 Episode 7
7 November 2013
The Itchy Brain Simulation
Season 7 Episode 8
14 November 2013
The Thanksgiving Decoupling
Season 7 Episode 9
21 November 2013
The Discovery Dissipation
Season 7 Episode 10
5 December 2013
The Cooper Extraction
Season 7 Episode 11
12 December 2013
The Hesitation Ramification
Season 7 Episode 12
2 January 2014
The Occupation Recalibration
Season 7 Episode 13
9 January 2014
The Convention Conundrum
Season 7 Episode 14
30 January 2014
The Locomotive Manipulation
Season 7 Episode 15
6 February 2014
The Table Polarization
Season 7 Episode 16
27 February 2014
The Friendship Turbulence
Season 7 Episode 17
6 March 2014
The Mommy Observation
Season 7 Episode 18
13 March 2014
The Indecision Amalgamation
Season 7 Episode 19
3 April 2014
The Relationship Diremption
Season 7 Episode 20
10 April 2014
The Anything Can Happen Recurrence
Season 7 Episode 21
24 April 2014
The Proton Transmogrification
Season 7 Episode 22
1 May 2014
The Gorilla Dissolution
Season 7 Episode 23
8 May 2014
The Status Quo Combustion
Season 7 Episode 24
15 May 2014
