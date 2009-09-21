В 3 сезоне сериала «Теория большого взрыва» спустя три месяца после событий прошлого сезона парни возвращаются из северной экспедиции. Пенни так соскучилась по Леонарду, что дала волю своим чувствам, и между ними наконец-то завязались романтические отношения. Но все оказывается не так гладко, поскольку у них практически нет точек соприкосновения. Пока Леонард ведет научную деятельность, Пенни верит в экстрасенсов. В то же время Говард припоминает другу данное много лет назад обязательство, и Пенни вынуждена познакомить его со своей подругой Бернадетт.