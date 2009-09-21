Menu
The Big Bang Theory 2007 - 2019 season 3

The Big Bang Theory season 3 poster
The Big Bang Theory 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 21 September 2009
Production year 2009
Number of episodes 23
Runtime 9 hours 12 minutes
"The Big Bang Theory" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Теория большого взрыва» спустя три месяца после событий прошлого сезона парни возвращаются из северной экспедиции. Пенни так соскучилась по Леонарду, что дала волю своим чувствам, и между ними наконец-то завязались романтические отношения. Но все оказывается не так гладко, поскольку у них практически нет точек соприкосновения. Пока Леонард ведет научную деятельность, Пенни верит в экстрасенсов. В то же время Говард припоминает другу данное много лет назад обязательство, и Пенни вынуждена познакомить его со своей подругой Бернадетт.

Series rating

8.0
15 votes
8.1 IMDb

"The Big Bang Theory" season 3 list of episodes.

The Electric Can Opener Fluctuation
Season 3 Episode 1
21 September 2009
The Jiminy Conjecture
Season 3 Episode 2
28 September 2009
The Gothowitz Deviation
Season 3 Episode 3
5 October 2009
The Pirate Solution
Season 3 Episode 4
12 October 2009
The Creepy Candy Coating Corollary
Season 3 Episode 5
19 October 2009
The Cornhusker Vortex
Season 3 Episode 6
2 November 2009
The Guitarist Amplification
Season 3 Episode 7
9 November 2009
The Adhesive Duck Deficiency
Season 3 Episode 8
16 November 2009
The Vengeance Formulation
Season 3 Episode 9
23 November 2009
The Gorilla Experiment
Season 3 Episode 10
7 December 2009
The Maternal Congruence
Season 3 Episode 11
14 December 2009
The Psychic Vortex
Season 3 Episode 12
11 January 2010
The Bozeman Reaction
Season 3 Episode 13
18 January 2010
The Einstein Approximation
Season 3 Episode 14
1 February 2010
The Large Hadron Collision
Season 3 Episode 15
8 February 2010
The Excelsior Acquisition
Season 3 Episode 16
1 March 2010
The Precious Fragmentation
Season 3 Episode 17
8 March 2010
The Pants Alternative
Season 3 Episode 18
22 March 2010
The Wheaton Recurrence
Season 3 Episode 19
12 April 2010
The Spaghetti Catalyst
Season 3 Episode 20
3 May 2010
The Plimpton Stimulation
Season 3 Episode 21
10 May 2010
The Staircase Implementation
Season 3 Episode 22
17 May 2010
The Lunar Excitation
Season 3 Episode 23
24 May 2010
