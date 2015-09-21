В 9 сезоне сериала «Теория большого взрыва» Эми расстается с Шелдоном, чтобы разобраться в своей личной жизни и ожиданиях. После ряда попыток вернуть ее и даже завести новую девушку Шелдон смиряется и выбирает одиночество. Распадется ли «Шэми» навсегда или же эта пауза ускорит их романтические отношения? В то же время Говард и Бернадетт обживают дом Воловицей и делают в нем ремонт, а Стюарт продолжает жить с ними. Раджеш и Говард создают свою музыкальную группу «Следы на Луне», которая на удивление оказывается успешной.