The Big Bang Theory 2007 - 2019 season 9

The Big Bang Theory season 9 poster
Kinoafisha TV Shows The Big Bang Theory Seasons Season 9
The Big Bang Theory 18+
Original title Season 9
Title Сезон 9
Season premiere 21 September 2015
Production year 2015
Number of episodes 24
Runtime 9 hours 36 minutes
"The Big Bang Theory" season 9 description

В 9 сезоне сериала «Теория большого взрыва» Эми расстается с Шелдоном, чтобы разобраться в своей личной жизни и ожиданиях. После ряда попыток вернуть ее и даже завести новую девушку Шелдон смиряется и выбирает одиночество. Распадется ли «Шэми» навсегда или же эта пауза ускорит их романтические отношения? В то же время Говард и Бернадетт обживают дом Воловицей и делают в нем ремонт, а Стюарт продолжает жить с ними. Раджеш и Говард создают свою музыкальную группу «Следы на Луне», которая на удивление оказывается успешной.

Series rating

8.0
Rate 15 votes
8.1 IMDb

"The Big Bang Theory" season 9 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
The Matrimonial Momentum
Season 9 Episode 1
21 September 2015
The Separation Oscillation
Season 9 Episode 2
28 September 2015
The Bachelor Party Corrosion
Season 9 Episode 3
5 October 2015
The 2003 Approximation
Season 9 Episode 4
12 October 2015
The Perspiration Implementation
Season 9 Episode 5
19 October 2015
The Helium Insufficiency
Season 9 Episode 6
26 October 2015
The Spock Resonance
Season 9 Episode 7
5 November 2015
The Mystery Date Observation
Season 9 Episode 8
12 November 2015
The Platonic Permutation
Season 9 Episode 9
19 November 2015
The Earworm Reverberation
Season 9 Episode 10
10 December 2015
The Opening Night Excitation
Season 9 Episode 11
17 December 2015
The Sales Call Sublimation
Season 9 Episode 12
7 January 2016
The Empathy Optimization
Season 9 Episode 13
14 January 2016
The Meemaw Materialization
Season 9 Episode 14
4 February 2016
The Valentino Submergence
Season 9 Episode 15
11 February 2016
The Positive Negative Reaction
Season 9 Episode 16
18 February 2016
The Celebration Experimentation
Season 9 Episode 17
25 February 2016
The Application Deterioration
Season 9 Episode 18
10 March 2016
The Solder Excursion Diversion
Season 9 Episode 19
31 March 2016
The Big Bear Precipitation
Season 9 Episode 20
7 April 2016
The Viewing Party Combustion
Season 9 Episode 21
21 April 2016
The Fermentation Bifurcation
Season 9 Episode 22
28 April 2016
The Line Substitution Solution
Season 9 Episode 23
5 May 2016
The Convergence Convergence
Season 9 Episode 24
12 May 2016
