В 6 сезоне шоу «Выжить любой ценой» после прыжка с вертолета в специальном костюме Гриллс оказывается в Аризонской пустыне. Там он находит вкусную воду и учится ее фильтровать. Путешествуя по пустыне на импровизированной парусной тележке (пока она, конечно, не разобьется), Бэр направляется в горы, где находит множество разных способов бросить вызов смерти с помощью парашютного каната или подвесного бивуака. Затем Гриллс отправляется в Шотландию. Обнаружив мертвого тюленя на скалах, Бэр шьет гидрокостюм из его шкуры и погружается в холодную воду. Затем Бэр сталкивается со смертельным камнепадом.