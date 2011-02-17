Menu
Russian
Man vs. Wild (2006), season 6

Man vs. Wild
Season premiere 17 February 2011
Production year 2011
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
В 6 сезоне шоу «Выжить любой ценой» после прыжка с вертолета в специальном костюме Гриллс оказывается в Аризонской пустыне. Там он находит вкусную воду и учится ее фильтровать. Путешествуя по пустыне на импровизированной парусной тележке (пока она, конечно, не разобьется), Бэр направляется в горы, где находит множество разных способов бросить вызов смерти с помощью парашютного каната или подвесного бивуака. Затем Гриллс отправляется в Шотландию. Обнаружив мертвого тюленя на скалах, Бэр шьет гидрокостюм из его шкуры и погружается в холодную воду. Затем Бэр сталкивается со смертельным камнепадом. 

8.2
8.1 IMDb

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Arizona Sky Islands
Season 6 Episode 1
17 February 2011
Cape Wrath
Season 6 Episode 2
24 February 2011
Norway: Edge of Survival
Season 6 Episode 3
3 March 2011
Borneo Jungle
Season 6 Episode 4
10 March 2011
Malaysian Archipelago
Season 6 Episode 5
17 March 2011
Global Survival Guide
Season 6 Episode 6
24 March 2011
