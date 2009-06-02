Menu
Season premiere 2 June 2009
Production year 2009
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 0 minute
"Man vs. Wild" season 4 description

В 4 сезоне шоу «Выжить любой ценой» Бэр охотится на северного оленя в Арктике, плавает в реке Алабамы и застревает в грязи, после чего сталкивается с лесным пожаром. Затем ведущий пересекает скалистую местность Вьетнама, справляется с речными порогами и водопадами. По пути он разглядывает кобру, кормит несколько щелоков и преследует самое ненавистное Бэру животное — летучих мышей. Гриллс находит оазис в пустыне Чихуахуа. Он чуть не погибает, пересекая ущелье по единственному веревочному мосту, закрепленному только самодельным крюком. Гриллс чуть не падает в бурные речные пороги, когда его бревенчатый мост рушится.

"Man vs. Wild" season 4 list of episodes.

Season 4 Episode 0
2 June 2009
Arctic Circle
Season 4 Episode 1
12 August 2009
Alabama
Season 4 Episode 2
19 August 2009
Vietnam
Season 4 Episode 3
26 August 2009
Texas Desert
Season 4 Episode 4
2 September 2009
Alaska
Season 4 Episode 5
9 September 2009
Pacific Island
Season 4 Episode 6
6 January 2010
China
Season 4 Episode 7
13 January 2010
Big Sky Country
Season 4 Episode 8
20 January 2010
Guatemala
Season 4 Episode 9
27 January 2010
Urban Survivor
Season 4 Episode 10
3 February 2010
North Africa
Season 4 Episode 11
17 February 2010
