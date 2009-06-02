В 4 сезоне шоу «Выжить любой ценой» Бэр охотится на северного оленя в Арктике, плавает в реке Алабамы и застревает в грязи, после чего сталкивается с лесным пожаром. Затем ведущий пересекает скалистую местность Вьетнама, справляется с речными порогами и водопадами. По пути он разглядывает кобру, кормит несколько щелоков и преследует самое ненавистное Бэру животное — летучих мышей. Гриллс находит оазис в пустыне Чихуахуа. Он чуть не погибает, пересекая ущелье по единственному веревочному мосту, закрепленному только самодельным крюком. Гриллс чуть не падает в бурные речные пороги, когда его бревенчатый мост рушится.