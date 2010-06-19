В 5 сезоне шоу «Выжить любой ценой» Бэр сбрасывается с берега в кишащих акулами водах необитаемого острова Папуа – Новая Гвинея и героически плывет к берегу. Но вместо того, чтобы оставаться на суше, он пересекает песчаный риф, чтобы попасть на другой остров. Затем Гриллс предпринимает еще одну необдуманную попытку переправиться на другой остров на одном из своих опасных плотов. В следующем выпуске Бэр Гриллс оказывается в экстремальных арктических условиях, попадает под лавину, сражается с метелью, погружается в ледяное озеро и скатывается с холма. Один из этих трюков приводит к серьезным последствиям.