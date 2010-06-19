Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Man vs. Wild (2006), season 5

Man vs. Wild season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Man vs. Wild Seasons Season 5
Man vs. Wild 12+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 19 June 2010
Production year 2010
Number of episodes 7
Runtime 5 hours 15 minutes
"Man vs. Wild" season 5 description

В 5 сезоне шоу «Выжить любой ценой» Бэр сбрасывается с берега в кишащих акулами водах необитаемого острова Папуа – Новая Гвинея и героически плывет к берегу. Но вместо того, чтобы оставаться на суше, он пересекает песчаный риф, чтобы попасть на другой остров. Затем Гриллс предпринимает еще одну необдуманную попытку переправиться на другой остров на одном из своих опасных плотов. В следующем выпуске Бэр Гриллс оказывается в экстремальных арктических условиях, попадает под лавину, сражается с метелью, погружается в ледяное озеро и скатывается с холма. Один из этих трюков приводит к серьезным последствиям.

TV Show rating

8.2
Rate 20 votes
8.1 IMDb

"Man vs. Wild" season 5 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Bear's Top 25 Man Moments
Season 5 Episode 0
19 June 2010
Western Pacific
Season 5 Episode 1
11 August 2010
Northern Australia
Season 5 Episode 2
18 August 2010
Canadian Rockies
Season 5 Episode 3
25 August 2010
Georgian Republic
Season 5 Episode 4
1 September 2010
Canadian Wilderness
Season 5 Episode 5
8 September 2010
Extreme Desert
Season 5 Episode 6
15 September 2010
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more