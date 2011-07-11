В 7 сезоне шоу «Выжить любой ценой» Гриллс направляется на запад через Новую Зеландию. Он утверждает, что таким путем попадет в Аргентину. Бэр допускает ошибку, поскольку там находится Австралия. В следующем выпуске Гриллс пересекает ледники Исландии, сталкивается с ямами с кипящей грязью, холодными реками и жерлами вулканического пара. В этом сезоне попутчиком Гриллса оказывается Джейк Джилленхол. Он решает бросить вызов своей акрофобии. Его и Гриллса сбрасывают с вертолета в ледяную пустыню Исландии. Там Бэр опускает Джейка в прорубь, затем заставляет его исследовать ледяную пещеру.