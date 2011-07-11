Menu
Season premiere 11 July 2011
Production year 2011
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
В 7 сезоне шоу «Выжить любой ценой» Гриллс направляется на запад через Новую Зеландию. Он утверждает, что таким путем попадет в Аргентину. Бэр допускает ошибку, поскольку там находится Австралия. В следующем выпуске Гриллс пересекает ледники Исландии, сталкивается с ямами с кипящей грязью, холодными реками и жерлами вулканического пара. В этом сезоне попутчиком Гриллса оказывается Джейк Джилленхол. Он решает бросить вызов своей акрофобии. Его и Гриллса сбрасывают с вертолета в ледяную пустыню Исландии. Там Бэр опускает Джейка в прорубь, затем заставляет его исследовать ледяную пещеру.

8.2
8.1 IMDb

Jake Gyllenhaal Special
Season 7 Episode 0
11 July 2011
New Zealand
Season 7 Episode 1
18 July 2011
Iceland: Fire and Ice
Season 7 Episode 2
25 July 2011
Red Rock Country
Season 7 Episode 3
12 August 2011
Land of the Maori
Season 7 Episode 4
19 August 2011
Working the Wild
Season 7 Episode 5
29 November 2011
