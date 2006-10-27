Menu
Man vs. Wild (2006), season 1

Man vs. Wild season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Man vs. Wild Seasons Season 1
Man vs. Wild 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 20 July 2007
Production year 2007
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 0 minute
"Man vs. Wild" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Выжить любой ценой» бывший спецназовец Бэр Гриллс путешествует по миру в поисках приключений. Он готов испытать свои навыки выживания в самых экстремальных условиях. Ведущий оказывается посреди Скалистых гор недалеко от канадской границы и ищет путь обратно к населенным местам. На пути ему предстоит перехитрить опасных медведей гризли, прыгнуть на 70 футов в водоем и спуститься с горы. Затем Гриллс отправляется в пустыню Моаб в штате Юта — одно из лучших мест для экстремальных видов спорта в Америке, которое ежегодно посещает свыше миллиона человек. А еще там изнуряющая температура и водятся опасные хищники...

TV Show rating

8.2
Rate 20 votes
8.1 IMDb

"Man vs. Wild" season 1 list of episodes.

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Never Before Seen
Season 1 Episode 0
20 July 2007
The Rockies
Season 1 Episode 1
27 October 2006
Moab Desert
Season 1 Episode 2
10 November 2006
Costa Rican Rainforest
Season 1 Episode 3
17 November 2006
Alaska
Season 1 Episode 4
24 November 2006
Mount Kilauea
Season 1 Episode 5
1 December 2006
Sierra Nevada
Season 1 Episode 6
8 December 2006
African Savannah
Season 1 Episode 7
15 December 2006
European Alps
Season 1 Episode 8
22 December 2006
Deserted Island
Season 1 Episode 9
29 December 2006
Everglades
Season 1 Episode 10
15 June 2007
Iceland
Season 1 Episode 11
22 June 2007
Copper Canyon
Season 1 Episode 12
29 June 2007
Kimberly, Australia
Season 1 Episode 13
6 July 2007
Ecuador
Season 1 Episode 14
13 July 2007
Cairngorms
Season 1 Episode 15
20 July 2007
