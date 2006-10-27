В 1 сезоне шоу «Выжить любой ценой» бывший спецназовец Бэр Гриллс путешествует по миру в поисках приключений. Он готов испытать свои навыки выживания в самых экстремальных условиях. Ведущий оказывается посреди Скалистых гор недалеко от канадской границы и ищет путь обратно к населенным местам. На пути ему предстоит перехитрить опасных медведей гризли, прыгнуть на 70 футов в водоем и спуститься с горы. Затем Гриллс отправляется в пустыню Моаб в штате Юта — одно из лучших мест для экстремальных видов спорта в Америке, которое ежегодно посещает свыше миллиона человек. А еще там изнуряющая температура и водятся опасные хищники...