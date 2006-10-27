Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Kinoafisha
TV Shows
Man vs. Wild
Seasons
Man vs. Wild All seasons
Man vs. Wild
12+
Production year
2006
Country
USA
Episode duration
45 minutes
TV channel
Discovery Channel
TV Show rating
8.6
Rate
10
votes
8.1
IMDb
Write review
All seasons of "Man vs. Wild"
Season 1
16 episodes
27 October 2006 - 20 July 2007
Season 2
14 episodes
9 November 2007 - 6 June 2008
Season 3
11 episodes
6 August 2008 - 16 February 2009
Season 4
12 episodes
2 June 2009 - 17 February 2010
Season 5
7 episodes
19 June 2010 - 15 September 2010
Season 6
6 episodes
17 February 2011 - 24 March 2011
Season 7
6 episodes
11 July 2011 - 29 November 2011
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree