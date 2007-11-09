Во 2 сезоне шоу «Выжить любой ценой» в выжженной солнцем пустыне Сахара Бэр Гриллс использует тактику выживания местных жителей, питается скорпионами и морской рыбой. Он также узнает, как сбежать из зыбучих песков. Гриллс заводит дружбу с группой кочевников в марокканской Сахаре, которые делятся некоторыми секретами выживания в пустыне. В качестве прощального подарка он получает бутылку для воды из козьей шкуры, сделанную из кожи, которую он помог освежевать. В следующем выпуске заблудившийся в тропических лесах Панамы Гриллс направляется к заранее оговоренному месту посадки вертолета, сталкиваясь со множеством опасностей на пути.