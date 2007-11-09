Menu
Man vs. Wild (2006), season 2

Man vs. Wild season 2 poster
Man vs. Wild 12+
Season premiere 9 November 2007
Production year 2007
Number of episodes 14
Runtime 10 hours 30 minutes
"Man vs. Wild" season 2 description

Во 2 сезоне шоу «Выжить любой ценой» в выжженной солнцем пустыне Сахара Бэр Гриллс использует тактику выживания местных жителей, питается скорпионами и морской рыбой. Он также узнает, как сбежать из зыбучих песков. Гриллс заводит дружбу с группой кочевников в марокканской Сахаре, которые делятся некоторыми секретами выживания в пустыне. В качестве прощального подарка он получает бутылку для воды из козьей шкуры, сделанную из кожи, которую он помог освежевать. В следующем выпуске заблудившийся в тропических лесах Панамы Гриллс направляется к заранее оговоренному месту посадки вертолета, сталкиваясь со множеством опасностей на пути.

TV Show rating

8.2
Rate 20 votes
8.1 IMDb

"Man vs. Wild" season 2 list of episodes.

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Bear's Mission Everest
Season 2 Episode 0
9 November 2007
Sahara (1)
Season 2 Episode 1
9 November 2007
Desert Survivor (2)
Season 2 Episode 2
16 November 2007
Panama (1)
Season 2 Episode 3
23 November 2007
Jungle (2)
Season 2 Episode 4
30 November 2007
Patagonia (1)
Season 2 Episode 5
7 December 2007
Andes Adventure (2)
Season 2 Episode 6
14 December 2007
Bear Eats
Season 2 Episode 7
21 December 2007
Zambia
Season 2 Episode 8
2 May 2008
Namibia
Season 2 Episode 9
9 May 2008
Ring of Fire: Jungle Swamp (1)
Season 2 Episode 10
16 May 2008
Ring of Fire: Castaway (2)
Season 2 Episode 11
23 May 2008
Siberia (1)
Season 2 Episode 12
30 May 2008
Land of Ice (2)
Season 2 Episode 13
6 June 2008
