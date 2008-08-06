В 3 сезоне шоу «Выжить любой ценой» Бэр сталкивается с аллигаторами, змеями, сомами и парой нутрий в болотах Луизианы. В следующем выпуске выброшенный у побережья Ирландии Гриллс пытается залезть в горы. Затем Гриллс находится в джунглях Белиза, изображает Тарзана на деревьях, сталкивается с девятифутовым удавом и висит на кончиках пальцев над бурной речкой. Упав на горное плато, Гриллс спускается к леднику, а затем протискивается через ледяную пещеру, чтобы спастись. Не в силах совладать с холодными речными порогами, Бэр наталкивается на заброшенную шахту и пытается использовать ее как кратчайший путь через горные ущелья.