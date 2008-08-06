Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Man vs. Wild (2006), season 3

Man vs. Wild season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Man vs. Wild Seasons Season 3
Man vs. Wild 12+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 17 September 2008
Production year 2008
Number of episodes 11
Runtime 8 hours 15 minutes
"Man vs. Wild" season 3 description

В 3 сезоне шоу «Выжить любой ценой» Бэр сталкивается с аллигаторами, змеями, сомами и парой нутрий в болотах Луизианы. В следующем выпуске выброшенный у побережья Ирландии Гриллс пытается залезть в горы. Затем Гриллс находится в джунглях Белиза, изображает Тарзана на деревьях, сталкивается с девятифутовым удавом и висит на кончиках пальцев над бурной речкой. Упав на горное плато, Гриллс спускается к леднику, а затем протискивается через ледяную пещеру, чтобы спастись. Не в силах совладать с холодными речными порогами, Бэр наталкивается на заброшенную шахту и пытается использовать ее как кратчайший путь через горные ущелья.

TV Show rating

8.2
Rate 20 votes
8.1 IMDb

"Man vs. Wild" season 3 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Bear's Essentials
Season 3 Episode 0
17 September 2008
Baja Desert
Season 3 Episode 1
6 August 2008
The Deep South
Season 3 Episode 2
13 August 2008
Ireland
Season 3 Episode 3
3 September 2008
South Dakota
Season 3 Episode 4
10 September 2008
Belize
Season 3 Episode 5
12 January 2009
Yukon
Season 3 Episode 6
19 January 2009
Oregon
Season 3 Episode 7
26 January 2009
Dominican Republic
Season 3 Episode 8
2 February 2009
Turkey
Season 3 Episode 9
9 February 2009
Romania
Season 3 Episode 10
16 February 2009
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more