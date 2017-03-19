В 4 сезоне шоу «Однажды в России» постоянные участники проекта Азамат Мусагалиев и Вячеслав Макаров решили представить совместный дуэт. Тем временем Юлия Топольницкая, Игорь Ласточкин, Ольга Картункова, Денис Дорохов и другие изобразили сценку о том, как муж изменил своей законной супруге после ночного клуба. Такую картину охотно можно представить в большинстве российских семей. Тимур Тания и Ольга Картункова разыграли миниатюру о том, как ведет себя простая русская женщина в полицейском участке. Азамат Мусагалиев вместе с Александром Пташенчуком изобразили, как выглядела бы программа по защите свидетелей в лесу.