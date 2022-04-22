Menu
Odnazhdy v Rossii (2014), season 9

Однажды в России 16+
Title Сезон 9
Season premiere 22 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 37
Runtime 27 hours 45 minutes
"Odnazhdy v Rossii" season 9 description

В 9 сезоне шоу «Однажды в России» представляет собой подобие реального театра. В новых выпусках стало меньше политики, и на смену кабинетам чиновников пришли исторические декорации, среди которых римский Колизей или Белый дом, воссозданная студия новостной телепрограммы, съемочная площадка отечественной версии популярного проекта «Игра престолов» и даже альма-матер Гарри Поттера Хогвартс. ОМОН в Москве ловит в центре города покемонов, а ученые в первый раз проводят операцию по пересадке сознания. Эти и многие другие сценки представят актеры шоу, среди которых Денис Дорохов, Михаил Стогниенко и другие.

TV Show rating

4.3
Rate 15 votes
4.6 IMDb

"Odnazhdy v Rossii" season 9 list of episodes.

Выпуск 214
Season 9 Episode 1
22 April 2022
Выпуск 215
Season 9 Episode 2
29 April 2022
Выпуск 216
Season 9 Episode 3
13 May 2022
Выпуск 217
Season 9 Episode 4
20 May 2022
Выпуск 218
Season 9 Episode 5
27 May 2022
Выпуск 219
Season 9 Episode 6
3 June 2022
Выпуск 220
Season 9 Episode 7
10 June 2022
Выпуск 221
Season 9 Episode 8
4 September 2022
Выпуск 222
Season 9 Episode 9
11 September 2022
Выпуск 223
Season 9 Episode 10
18 September 2022
Выпуск 224
Season 9 Episode 11
25 September 2022
Выпуск 225
Season 9 Episode 12
9 October 2022
Выпуск 226
Season 9 Episode 13
23 October 2022
Выпуск 227
Season 9 Episode 14
28 October 2022
Выпуск 228
Season 9 Episode 15
18 November 2022
Выпуск 229
Season 9 Episode 16
25 November 2022
Выпуск 230
Season 9 Episode 17
2 December 2022
Выпуск 231
Season 9 Episode 18
9 December 2022
Выпуск 232
Season 9 Episode 19
23 December 2022
Выпуск 233
Season 9 Episode 20
30 December 2022
Выпуск 234. Новогодний выпуск
Season 9 Episode 21
31 December 2022
Выпуск 235
Season 9 Episode 22
13 January 2023
Выпуск 235
Season 9 Episode 23
20 January 2023
Выпуск 237. Дайджест
Season 9 Episode 24
17 June 2022
Выпуск 238. Дайджест
Season 9 Episode 25
24 June 2022
Выпуск 239. Дайджест
Season 9 Episode 26
2 October 2022
Выпуск 226
Season 9 Episode 27
23 October 2022
Выпуск 227
Season 9 Episode 28
28 October 2022
Выпуск 240. Дайджест
Season 9 Episode 29
11 November 2022
Выпуск 228
Season 9 Episode 30
18 November 2022
Выпуск 229
Season 9 Episode 31
25 November 2022
Выпуск 230
Season 9 Episode 32
2 December 2022
Выпуск 231
Season 9 Episode 33
9 December 2022
Выпуск 241. Дайджест
Season 9 Episode 34
16 December 2022
Выпуск 232
Season 9 Episode 35
23 December 2022
Выпуск 233
Season 9 Episode 36
30 December 2022
Выпуск 234. Новогодний выпуск
Season 9 Episode 37
31 December 2022
