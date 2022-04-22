В 9 сезоне шоу «Однажды в России» представляет собой подобие реального театра. В новых выпусках стало меньше политики, и на смену кабинетам чиновников пришли исторические декорации, среди которых римский Колизей или Белый дом, воссозданная студия новостной телепрограммы, съемочная площадка отечественной версии популярного проекта «Игра престолов» и даже альма-матер Гарри Поттера Хогвартс. ОМОН в Москве ловит в центре города покемонов, а ученые в первый раз проводят операцию по пересадке сознания. Эти и многие другие сценки представят актеры шоу, среди которых Денис Дорохов, Михаил Стогниенко и другие.