В 5 сезоне шоу «Однажды в России» герои честно рассказывают о наших современных реалиях, и это всегда получается остро, реалистично и забавно. На две самые распространенные беды в нашей стране — дураки и дороги — приходится еще несколько сотен: артисты, спортсмены, политики… и так ещё уйма пунктов. Но герои проекта не любят обсуждать проблемы, они предпочитают высмеивать их. Мажор в лице Дениса Дорохова без зазрения совести нарушает все возможные правила дорожного движения и убежден, что ничего ему за это не будет. А Ольга Картункова и Александр Пташенчук представляют свой взгляд на проблему отцов и детей.