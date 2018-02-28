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Odnazhdy v Rossii (2014), season 5

Odnazhdy v Rossii season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Odnazhdy v Rossii Seasons Season 5
Odnazhdy v Rossii 16+
Title Сезон 5
Season premiere 28 February 2018
Production year 2018
Number of episodes 34
Runtime 25 hours 30 minutes
"Odnazhdy v Rossii" season 5 description

В 5 сезоне шоу «Однажды в России» герои честно рассказывают о наших современных реалиях, и это всегда получается остро, реалистично и забавно. На две самые распространенные беды в нашей стране — дураки и дороги — приходится еще несколько сотен: артисты, спортсмены, политики… и так ещё уйма пунктов. Но герои проекта не любят обсуждать проблемы, они предпочитают высмеивать их. Мажор в лице Дениса Дорохова без зазрения совести нарушает все возможные правила дорожного движения и убежден, что ничего ему за это не будет. А Ольга Картункова и Александр Пташенчук представляют свой взгляд на проблему отцов и детей.

TV Show rating

4.3
Rate 15 votes
4.6 IMDb

"Odnazhdy v Rossii" season 5 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Выпуск 107
Season 5 Episode 1
28 February 2018
Выпуск 108
Season 5 Episode 2
7 March 2018
Выпуск 109
Season 5 Episode 3
14 March 2018
Выпуск 110
Season 5 Episode 4
21 March 2018
Выпуск 111. Дайджест
Season 5 Episode 5
11 April 2018
Выпуск 112
Season 5 Episode 6
4 April 2018
Выпуск 113
Season 5 Episode 7
18 April 2018
Выпуск 114
Season 5 Episode 8
25 April 2018
Выпуск 115
Season 5 Episode 9
16 May 2018
Выпуск 116. Дайджест
Season 5 Episode 10
23 May 2018
Выпуск 117
Season 5 Episode 11
22 August 2018
Выпуск 118
Season 5 Episode 12
29 August 2018
Выпуск 119
Season 5 Episode 13
5 September 2018
Выпуск 120
Season 5 Episode 14
12 September 2018
Выпуск 121
Season 5 Episode 15
19 September 2018
Выпуск 122. Дайджест
Season 5 Episode 16
26 September 2018
Выпуск 123
Season 5 Episode 17
3 October 2018
Выпуск 124
Season 5 Episode 18
10 October 2018
Выпуск 125
Season 5 Episode 19
17 October 2018
Выпуск 126
Season 5 Episode 20
24 October 2018
Выпуск 127. Дайджест
Season 5 Episode 21
31 October 2018
Выпуск 128
Season 5 Episode 22
7 November 2018
Выпуск 129
Season 5 Episode 23
14 November 2018
Выпуск 130
Season 5 Episode 24
21 November 2018
Выпуск 131. Дайджест
Season 5 Episode 25
28 November 2018
Выпуск 132
Season 5 Episode 26
5 December 2018
Выпуск 133
Season 5 Episode 27
19 December 2018
Выпуск 134. Новогодний
Season 5 Episode 28
31 December 2018
Выпуск 135
Season 5 Episode 29
30 January 2019
Выпуск 136
Season 5 Episode 30
6 February 2019
Выпуск 137
Season 5 Episode 31
13 February 2019
Выпуск 138
Season 5 Episode 32
20 February 2019
Выпуск 139. Дайджест
Season 5 Episode 33
27 February 2019
Выпуск 140. Дайджест
Season 5 Episode 34
20 March 2019
TV series release schedule
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