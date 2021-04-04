В 8 сезоне шоу «Однажды в России» проект строится на чередовании веселых скетчей. Резиденты проекта расскажут, как мэр готовится к ответственной проверке сверху, а также представят сценку-пародию на популярный музыкальный проект «Маска». Комики поделятся своим представлением о том, что для многих попытки реанимировать угасающую карьеру превращаются в повод поржать. Кроме того, они изобразят полюбившегося многим чиновника, который во время службы встречается с племянником прокурора, а также расскажут о приемах, которые часто используют женщины во время общения с мужчинами.