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Odnazhdy v Rossii (2014), season 8

Odnazhdy v Rossii season 8 poster
Kinoafisha TV Shows Odnazhdy v Rossii Seasons Season 8
Odnazhdy v Rossii 16+
Title Сезон 8
Season premiere 4 April 2021
Production year 2021
Number of episodes 21
Runtime 15 hours 45 minutes
"Odnazhdy v Rossii" season 8 description

В 8 сезоне шоу «Однажды в России» проект строится на чередовании веселых скетчей. Резиденты проекта расскажут, как мэр готовится к ответственной проверке сверху, а также представят сценку-пародию на популярный музыкальный проект «Маска». Комики поделятся своим представлением о том, что для многих попытки реанимировать угасающую карьеру превращаются в повод поржать. Кроме того, они изобразят полюбившегося многим чиновника, который во время службы встречается с племянником прокурора, а также расскажут о приемах, которые часто используют женщины во время общения с мужчинами.

TV Show rating

4.3
Rate 15 votes
4.6 IMDb

"Odnazhdy v Rossii" season 8 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Выпуск 193
Season 8 Episode 1
4 April 2021
Выпуск 194
Season 8 Episode 2
11 April 2021
Выпуск 195
Season 8 Episode 3
18 April 2021
Выпуск 196
Season 8 Episode 4
16 September 2021
Выпуск 197
Season 8 Episode 5
23 September 2021
Выпуск 198
Season 8 Episode 6
30 September 2021
Выпуск 199
Season 8 Episode 7
13 October 2021
Выпуск 200
Season 8 Episode 8
21 October 2021
Выпуск 201
Season 8 Episode 9
28 October 2021
Выпуск 202
Season 8 Episode 10
11 November 2021
Выпуск 203
Season 8 Episode 11
18 November 2021
Выпуск 204
Season 8 Episode 12
25 November 2021
Выпуск 205
Season 8 Episode 13
9 December 2021
Выпуск 206
Season 8 Episode 14
16 December 2021
Выпуск 207
Season 8 Episode 15
23 December 2021
Выпуск 208. Новогодний
Season 8 Episode 16
30 December 2021
Выпуск 209
Season 8 Episode 17
15 April 2022
Выпуск 210. Дайджест
Season 8 Episode 18
25 April 2021
Выпуск 211. Дайджест
Season 8 Episode 19
7 October 2021
Выпуск 212. Дайджест
Season 8 Episode 20
4 November 2021
Выпуск 213. Дайджест
Season 8 Episode 21
2 December 2021
TV series release schedule
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