В 1 сезоне шоу «Однажды в России» Ирина Чеснокова, Игорь Ласточкин и Максим Киселев стали героями сценки, которая развернулась в музее в новогоднюю ночь. Сторож должен был провести главную ночь в году наедине с произведениями искусства. Но неожиданно у него появилась и вполне живая компания. События следующего скетча разворачиваются в кабинете психолога, к которому с надеждой на помощь приходит мужчина, недавно вернувшийся из отпуска в Таиланде. В сценке задействован известный комик Вадим Галыгин. Еще одна миниатюра переносит зрителей в нелегальное игорное заведение, куда пришли чиновники, чтобы отвлечься от тяжелой службы...