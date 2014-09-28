Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Odnazhdy v Rossii (2014), season 1

Odnazhdy v Rossii season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Odnazhdy v Rossii Seasons Season 1
Однажды в России 16+
Title Сезон 1
Season premiere 28 September 2014
Production year 2014
Number of episodes 18
Runtime 13 hours 30 minutes
"Odnazhdy v Rossii" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Однажды в России» Ирина Чеснокова, Игорь Ласточкин и Максим Киселев стали героями сценки, которая развернулась в музее в новогоднюю ночь. Сторож должен был провести главную ночь в году наедине с произведениями искусства. Но неожиданно у него появилась и вполне живая компания. События следующего скетча разворачиваются в кабинете психолога, к которому с надеждой на помощь приходит мужчина, недавно вернувшийся из отпуска в Таиланде. В сценке задействован известный комик Вадим Галыгин. Еще одна миниатюра переносит зрителей в нелегальное игорное заведение, куда пришли чиновники, чтобы отвлечься от тяжелой службы...

TV Show rating

4.3
Rate 15 votes
4.6 IMDb

"Odnazhdy v Rossii" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Выпуск 001
Season 1 Episode 1
28 September 2014
Выпуск 002
Season 1 Episode 2
5 October 2014
Выпуск 003
Season 1 Episode 3
12 October 2014
Выпуск 004
Season 1 Episode 4
19 October 2014
Выпуск 005
Season 1 Episode 5
26 October 2014
Выпуск 006
Season 1 Episode 6
2 November 2014
Выпуск 007
Season 1 Episode 7
9 November 2014
Выпуск 008
Season 1 Episode 8
16 November 2014
Выпуск 009
Season 1 Episode 9
23 November 2014
Выпуск 010
Season 1 Episode 10
30 November 2014
Выпуск 011
Season 1 Episode 11
7 December 2014
Выпуск 012
Season 1 Episode 12
14 December 2014
Выпуск 013
Season 1 Episode 13
21 December 2014
Выпуск 014
Season 1 Episode 14
28 December 2014
Выпуск 015. Новогодний
Season 1 Episode 15
30 December 2014
Выпуск 016. Дайджест
Season 1 Episode 16
18 January 2015
Выпуск 017. Дайджест
Season 1 Episode 17
25 January 2015
Выпуск 018. Дайджест
Season 1 Episode 18
1 February 2015
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more