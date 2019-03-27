В 6 сезоне шоу «Однажды в России» Денис Дорохов появляется роли призывника, а Азамат Мусагалиев – состоятельного предпринимателя. Осенний призыв в самом разгаре, поэтому все военкоматы в России стремятся выполнить норму. Берут всех без исключения. Но тут происходит неожиданный эпизод – приходит богатый бизнесмен, который собирается получить военный билет, поскольку без него стать депутатом не удастся. Даже взятку может предложить. Другая миниатюра посвящена событиям, которые разворачиваются в Белом доме. Американский лидер хочет переписать мировую историю, в которой нашей стране собираются отвести особое место.