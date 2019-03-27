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Odnazhdy v Rossii (2014), season 6

Odnazhdy v Rossii season 6 poster
Kinoafisha TV Shows Odnazhdy v Rossii Seasons Season 6
Odnazhdy v Rossii 16+
Title Сезон 6
Season premiere 27 March 2019
Production year 2019
Number of episodes 26
Runtime 19 hours 30 minutes
"Odnazhdy v Rossii" season 6 description

В 6 сезоне шоу «Однажды в России» Денис Дорохов появляется роли призывника, а Азамат Мусагалиев – состоятельного предпринимателя. Осенний призыв в самом разгаре, поэтому все военкоматы в России стремятся выполнить норму. Берут всех без исключения. Но тут происходит неожиданный эпизод – приходит богатый бизнесмен, который собирается получить военный билет, поскольку без него стать депутатом не удастся. Даже взятку может предложить. Другая миниатюра посвящена событиям, которые разворачиваются в Белом доме. Американский лидер хочет переписать мировую историю, в которой нашей стране собираются отвести особое место.

TV Show rating

4.3
Rate 15 votes
4.5 IMDb

"Odnazhdy v Rossii" season 6 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Выпуск 141
Season 6 Episode 1
27 March 2019
Выпуск 142
Season 6 Episode 2
3 April 2019
Выпуск 143
Season 6 Episode 3
10 April 2019
Выпуск 144
Season 6 Episode 4
17 April 2019
Выпуск 145. Дайджест
Season 6 Episode 5
24 April 2019
Выпуск 146
Season 6 Episode 6
8 May 2019
Выпуск 147
Season 6 Episode 7
15 May 2019
Выпуск 148
Season 6 Episode 8
28 August 2019
Выпуск 149
Season 6 Episode 9
4 September 2019
Выпуск 150
Season 6 Episode 10
11 September 2019
Выпуск 151
Season 6 Episode 11
18 September 2019
Выпуск 152
Season 6 Episode 12
2 October 2019
Выпуск 153
Season 6 Episode 13
9 October 2019
Выпуск 154
Season 6 Episode 14
16 October 2019
Выпуск 155
Season 6 Episode 15
27 November 2019
Выпуск 156
Season 6 Episode 16
4 December 2019
Выпуск 157
Season 6 Episode 17
11 December 2019
Выпуск 158
Season 6 Episode 18
25 December 2019
Выпуск 159. Новогодний
Season 6 Episode 19
31 December 2019
Выпуск 160
Season 6 Episode 20
4 March 2020
Выпуск 161
Season 6 Episode 21
11 March 2020
Выпуск 162
Season 6 Episode 22
18 March 2020
Выпуск 163. Дайджест
Season 6 Episode 23
22 May 2019
Выпуск 164. Дайджест
Season 6 Episode 24
25 September 2019
Выпуск 165. Дайджест
Season 6 Episode 25
23 October 2019
Выпуск 166. Дайджест
Season 6 Episode 26
18 December 2019
TV series release schedule
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