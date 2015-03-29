Во 2 сезоне шоу «Однажды в России» владельцы наведалась в гости к своей квартиросъемщице, чтобы получить деньги за несколько месяцев вперед, но ответ получили весьма неожиданный. Светлана оказалась педанткой. Уж если договорились 24-го числа каждого месяца, соответственно, в этот день она и передаст нужную сумму. Совершенно неважно, что обычно в эти дни она пребывает в запое. В сценке приняли участие Денис Дорохов и Екатерина Моргунова. Еще одна миниатюра посвящена полицейской спецоперации по задержанию коррупционера. Тимур Тания и Ольга Картункова показали, что бывает, если чиновники берут взятки.