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Odnazhdy v Rossii (2014), season 2

Odnazhdy v Rossii season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Odnazhdy v Rossii Seasons Season 2
Odnazhdy v Rossii 16+
Title Сезон 2
Season premiere 29 March 2015
Production year 2015
Number of episodes 26
Runtime 19 hours 30 minutes
"Odnazhdy v Rossii" season 2 description

Во 2 сезоне шоу «Однажды в России» владельцы наведалась в гости к своей квартиросъемщице, чтобы получить деньги за несколько месяцев вперед, но ответ получили весьма неожиданный. Светлана оказалась педанткой. Уж если договорились 24-го числа каждого месяца, соответственно, в этот день она и передаст нужную сумму. Совершенно неважно, что обычно в эти дни она пребывает в запое. В сценке приняли участие Денис Дорохов и Екатерина Моргунова. Еще одна миниатюра посвящена полицейской спецоперации по задержанию коррупционера. Тимур Тания и Ольга Картункова показали, что бывает, если чиновники берут взятки.

TV Show rating

4.3
Rate 15 votes
4.5 IMDb

"Odnazhdy v Rossii" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Выпуск 019
Season 2 Episode 1
29 March 2015
Выпуск 020
Season 2 Episode 2
5 April 2015
Выпуск 021
Season 2 Episode 3
12 April 2015
Выпуск 022
Season 2 Episode 4
19 April 2015
Выпуск 023
Season 2 Episode 5
26 April 2015
Выпуск 024. Дайджест
Season 2 Episode 6
3 May 2015
Выпуск 025
Season 2 Episode 7
6 September 2015
Выпуск 026
Season 2 Episode 8
13 September 2015
Выпуск 027
Season 2 Episode 9
20 September 2015
Выпуск 028
Season 2 Episode 10
27 September 2015
Выпуск 029
Season 2 Episode 11
4 October 2015
Выпуск 030
Season 2 Episode 12
11 October 2015
Выпуск 031. Дайджест
Season 2 Episode 13
18 October 2015
Выпуск 032
Season 2 Episode 14
8 November 2015
Выпуск 033
Season 2 Episode 15
15 November 2015
Выпуск 034
Season 2 Episode 16
22 November 2015
Выпуск 035
Season 2 Episode 17
29 November 2015
Выпуск 036
Season 2 Episode 18
6 December 2015
Выпуск 037
Season 2 Episode 19
13 December 2015
Выпуск 038
Season 2 Episode 20
20 December 2015
Выпуск 039
Season 2 Episode 21
27 December 2015
Выпуск 040. Новогодний
Season 2 Episode 22
31 December 2015
Выпуск 041
Season 2 Episode 23
17 January 2016
Выпуск 042
Season 2 Episode 24
24 January 2016
Выпуск 043
Season 2 Episode 25
7 February 2016
Выпуск 044. Дайджест
Season 2 Episode 26
14 February 2016
TV series release schedule
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