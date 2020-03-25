Menu
Odnazhdy v Rossii (2014), season 7

Odnazhdy v Rossii season 7 poster
Однажды в России 16+
Title Сезон 7
Season premiere 25 March 2020
Production year 2020
Number of episodes 26
Runtime 19 hours 30 minutes
"Odnazhdy v Rossii" season 7 description

В 7 сезоне шоу «Однажды в России» коррумпированные чиновники, врачи и медики, путешественники и пожарные: представители всех мыслимых и немыслимых специальностей, все слои и прослойки российского общества — жители от нуля до сотни лет. Все они являются персонажами проекта, воплощенными на сцене Денисом Дохоровым, Азаматом Мусагалиевым, Михаилом Стогниенко и другими. Актеры предпочитают не вспоминать о типичных проблемах, а как следует над ними посмеяться. А Шиков, Блесков, Красотаев и Ильзе Бическу представили прекрасный номер под названием «Мисс Даугавпилс», чтобы показать – в СССР секса не было, поскольку он весь был в Прибалтике.

4.3
15 votes
4.6 IMDb

Выпуск 167
Season 7 Episode 1
25 March 2020
Выпуск 168
Season 7 Episode 2
1 April 2020
Выпуск 169
Season 7 Episode 3
8 April 2020
Выпуск 170
Season 7 Episode 4
15 April 2020
Выпуск 171
Season 7 Episode 5
29 April 2020
Выпуск 172
Season 7 Episode 6
6 May 2020
Выпуск 173
Season 7 Episode 7
13 May 2020
Выпуск 174
Season 7 Episode 8
6 September 2020
Выпуск 175
Season 7 Episode 9
13 September 2020
Выпуск 176
Season 7 Episode 10
20 September 2020
Выпуск 177
Season 7 Episode 11
27 September 2020
Выпуск 178
Season 7 Episode 12
4 October 2020
Выпуск 179
Season 7 Episode 13
11 October 2020
Выпуск 180
Season 7 Episode 14
18 October 2020
Выпуск 181. Новогодний
Season 7 Episode 15
31 December 2020
Выпуск 182
Season 7 Episode 16
14 February 2021
Выпуск 183
Season 7 Episode 17
21 February 2021
Выпуск 184
Season 7 Episode 18
28 February 2021
Выпуск 185
Season 7 Episode 19
14 March 2021
Выпуск 186
Season 7 Episode 20
21 March 2021
Выпуск 187
Season 7 Episode 21
28 March 2021
Выпуск 188. Дайджест
Season 7 Episode 22
22 April 2020
Выпуск 189. Дайджест
Season 7 Episode 23
20 May 2020
Выпуск 190. Дайджест
Season 7 Episode 24
25 October 2020
Выпуск 191. Дайджест
Season 7 Episode 25
1 November 2020
Выпуск 192. Дайджест
Season 7 Episode 26
7 March 2021
