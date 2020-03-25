В 7 сезоне шоу «Однажды в России» коррумпированные чиновники, врачи и медики, путешественники и пожарные: представители всех мыслимых и немыслимых специальностей, все слои и прослойки российского общества — жители от нуля до сотни лет. Все они являются персонажами проекта, воплощенными на сцене Денисом Дохоровым, Азаматом Мусагалиевым, Михаилом Стогниенко и другими. Актеры предпочитают не вспоминать о типичных проблемах, а как следует над ними посмеяться. А Шиков, Блесков, Красотаев и Ильзе Бическу представили прекрасный номер под названием «Мисс Даугавпилс», чтобы показать – в СССР секса не было, поскольку он весь был в Прибалтике.