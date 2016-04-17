Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Odnazhdy v Rossii (2014), season 3

Odnazhdy v Rossii season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Odnazhdy v Rossii Seasons Season 3
Однажды в России 16+
Title Сезон 3
Season premiere 17 April 2016
Production year 2016
Number of episodes 31
Runtime 23 hours 15 minutes
"Odnazhdy v Rossii" season 3 description

В 3 сезоне шоу «Однажды в России» актеры Азамат Мусагалиев и Вячеслав Макаров решили поздравить зрителей с наступающим Новым годом необычной песенкой. Резиденты проекта убеждены, что никого чуда не существует и Деда Мороза тоже нет. А Максим Киселев, Карина Зверева, Екатерина Моргунова и Михаил Стогниенко решили представить, что было бы, если бы праздничный «Голубой огонек» доверили вести политическому журналисту и обозревателю Дмитрию Киселеву. Кроме того, Заур Байцаев, Денис Дорохов и другие готовы представить свою версию финала мистического телепроекта «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ.

TV Show rating

4.3
Rate 15 votes
4.6 IMDb

"Odnazhdy v Rossii" season 3 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Выпуск 045
Season 3 Episode 1
17 April 2016
Выпуск 046
Season 3 Episode 2
24 April 2016
Выпуск 047
Season 3 Episode 3
15 May 2016
Выпуск 048
Season 3 Episode 4
22 May 2016
Выпуск 049
Season 3 Episode 5
29 May 2016
Выпуск 050. Дайджест
Season 3 Episode 6
5 June 2016
Выпуск 051. Дайджест
Season 3 Episode 7
31 July 2016
Выпуск 052. Дайджест
Season 3 Episode 8
31 July 2016
Выпуск 053. Дайджест
Season 3 Episode 9
31 July 2016
Выпуск 054. Дайджест
Season 3 Episode 10
31 July 2016
Выпуск 055
Season 3 Episode 11
28 August 2016
Выпуск 056
Season 3 Episode 12
4 September 2016
Выпуск 057
Season 3 Episode 13
11 September 2016
Выпуск 058
Season 3 Episode 14
18 September 2016
Выпуск 059
Season 3 Episode 15
25 September 2016
Выпуск 060. Дайджест
Season 3 Episode 16
2 October 2016
Выпуск 061
Season 3 Episode 17
9 October 2016
Выпуск 062
Season 3 Episode 18
16 October 2016
Выпуск 063. Дайджест
Season 3 Episode 19
13 November 2016
Выпуск 064
Season 3 Episode 20
13 November 2016
Выпуск 065
Season 3 Episode 21
20 November 2016
Выпуск 066. Дайджест
Season 3 Episode 22
27 November 2016
Выпуск 067
Season 3 Episode 23
27 November 2016
Выпуск 068
Season 3 Episode 24
4 December 2016
Выпуск 069
Season 3 Episode 25
11 December 2016
Выпуск 070. Дайджест
Season 3 Episode 26
18 December 2016
Выпуск 071
Season 3 Episode 27
18 December 2016
Выпуск 072
Season 3 Episode 28
25 December 2016
Выпуск 073. Новогодний
Season 3 Episode 29
31 December 2016
Выпуск 074. Дайджест
Season 3 Episode 30
19 February 2017
Выпуск 075. Дайджест
Season 3 Episode 31
26 February 2017
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more