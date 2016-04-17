В 3 сезоне шоу «Однажды в России» актеры Азамат Мусагалиев и Вячеслав Макаров решили поздравить зрителей с наступающим Новым годом необычной песенкой. Резиденты проекта убеждены, что никого чуда не существует и Деда Мороза тоже нет. А Максим Киселев, Карина Зверева, Екатерина Моргунова и Михаил Стогниенко решили представить, что было бы, если бы праздничный «Голубой огонек» доверили вести политическому журналисту и обозревателю Дмитрию Киселеву. Кроме того, Заур Байцаев, Денис Дорохов и другие готовы представить свою версию финала мистического телепроекта «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ.