Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Odnazhdy v Rossii (2014), season 10

Odnazhdy v Rossii season 10 poster
Kinoafisha TV Shows Odnazhdy v Rossii Seasons Season 10
Odnazhdy v Rossii 16+
Title Сезон 10
Season premiere 14 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 27
Runtime 20 hours 15 minutes
"Odnazhdy v Rossii" season 10 description

В 10 сезоне сериала «Однажды в России» любимые герои возвращаются со своими лучшими скетчами, чтобы если не решить проблемы своей родной страны, то хотя бы вдоволь посмеяться над ними. Азамат Мусагалиев, Ольга Картункова, Давид Цаллаев, Екатерина Моргунова и другие талантливые комики участвуют в коротких 10-минутных сценках на злобу дня. Учителя и врачи, водители такси и грузчики, бизнесмены и девушки легкого поведения, строители и хипстеры – огромная галерея знакомых и забавных персонажей вновь предстает на суд зрителей. Узнаваемые ситуации, неожиданные повороты и забавные диалоги!

TV Show rating

4.3
Rate 15 votes
4.5 IMDb

"Odnazhdy v Rossii" season 10 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Выпуск 246
Season 10 Episode 1
14 April 2023
Выпуск 243
Season 10 Episode 2
21 April 2023
Выпуск 244
Season 10 Episode 3
1 May 2023
Выпуск 245
Season 10 Episode 4
14 May 2023
Выпуск 246
Season 10 Episode 5
21 May 2023
Выпуск 247
Season 10 Episode 6
28 May 2023
Выпуск 248
Season 10 Episode 7
4 June 2023
Выпуск 249
Season 10 Episode 8
11 June 2023
Выпуск 250
Season 10 Episode 9
18 June 2023
Выпуск 251
Season 10 Episode 10
4 September 2023
Выпуск 252
Season 10 Episode 11
11 September 2023
Выпуск 253
Season 10 Episode 12
18 September 2023
Выпуск 254
Season 10 Episode 13
25 September 2023
Выпуск 255
Season 10 Episode 14
2 October 2023
Выпуск 256
Season 10 Episode 15
9 October 2023
Выпуск 257
Season 10 Episode 16
16 October 2023
Выпуск 258
Season 10 Episode 17
23 October 2023
Выпуск 259
Season 10 Episode 18
30 October 2023
Выпуск 260
Season 10 Episode 19
6 November 2023
Выпуск 261
Season 10 Episode 20
13 November 2023
Выпуск 262
Season 10 Episode 21
20 November 2023
Выпуск 263
Season 10 Episode 22
27 November 2023
Выпуск 264
Season 10 Episode 23
4 December 2023
Выпуск 265
Season 10 Episode 24
11 December 2023
Выпуск 266
Season 10 Episode 25
18 December 2023
Выпуск 267
Season 10 Episode 26
25 December 2023
Выпуск 268. Новогодний выпуск
Season 10 Episode 27
31 December 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more