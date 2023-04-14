В 10 сезоне сериала «Однажды в России» любимые герои возвращаются со своими лучшими скетчами, чтобы если не решить проблемы своей родной страны, то хотя бы вдоволь посмеяться над ними. Азамат Мусагалиев, Ольга Картункова, Давид Цаллаев, Екатерина Моргунова и другие талантливые комики участвуют в коротких 10-минутных сценках на злобу дня. Учителя и врачи, водители такси и грузчики, бизнесмены и девушки легкого поведения, строители и хипстеры – огромная галерея знакомых и забавных персонажей вновь предстает на суд зрителей. Узнаваемые ситуации, неожиданные повороты и забавные диалоги!