Comedy Woman (2008), season 4

Comedy Woman 16+
Title Сезон 4
Season premiere 17 November 2012
Production year 2012
Number of episodes 23
Runtime 16 hours 52 minutes
"Comedy Woman" season 4 description

В 4-м сезоне шоу Comedy Woman Варнава в амплуа черта и Мария Кравченко в образе ангела пытаются ответить на вечный вопрос, с которым сталкиваются все женщины. Каждая приводит свои доводы, и в конце концов соблазн побеждает – и героиня наслаждается поеданием торта. Татьяна Морозова отправляется в театр на балет и пытается по доброте душевной угостить семечками своих соседей по ряду. Кроме того, ее очень интересует животрепещущий вопрос, касающийся сексуальных предпочтений балериной. Тем временем в следующей сценке молодой преподавательнице приходится нелегко в окружении опытных коллег.

3.5
3.4 IMDb

Выпуск 1
Season 4 Episode 1
17 November 2012
Выпуск 2
Season 4 Episode 2
24 November 2012
Выпуск 3
Season 4 Episode 3
1 December 2012
Выпуск 4
Season 4 Episode 4
8 December 2012
Выпуск 5
Season 4 Episode 5
15 December 2012
Выпуск 6
Season 4 Episode 6
22 December 2012
Выпуск 7 — Новогодний
Season 4 Episode 7
29 December 2012
Выпуск 8 — 8 Марта
Season 4 Episode 8
8 March 2013
Выпуск 9
Season 4 Episode 9
24 March 2013
Выпуск 10 — Марина Федункив
Season 4 Episode 10
31 March 2013
Выпуск 11
Season 4 Episode 11
7 April 2013
Выпуск 12
Season 4 Episode 12
19 April 2013
Выпуск 13
Season 4 Episode 13
26 April 2013
Выпуск 14
Season 4 Episode 14
8 May 2013
Выпуск 15
Season 4 Episode 15
17 May 2013
Выпуск 16
Season 4 Episode 16
24 May 2013
Выпуск 17
Season 4 Episode 17
31 May 2013
Выпуск 18
Season 4 Episode 18
6 September 2013
Выпуск 19
Season 4 Episode 19
13 September 2013
Выпуск 20
Season 4 Episode 20
20 September 2013
Выпуск 21
Season 4 Episode 21
27 September 2013
Выпуск 22
Season 4 Episode 22
4 October 2013
Выпуск 23
Season 4 Episode 23
21 February 2014
