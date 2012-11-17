В 4-м сезоне шоу Comedy Woman Варнава в амплуа черта и Мария Кравченко в образе ангела пытаются ответить на вечный вопрос, с которым сталкиваются все женщины. Каждая приводит свои доводы, и в конце концов соблазн побеждает – и героиня наслаждается поеданием торта. Татьяна Морозова отправляется в театр на балет и пытается по доброте душевной угостить семечками своих соседей по ряду. Кроме того, ее очень интересует животрепещущий вопрос, касающийся сексуальных предпочтений балериной. Тем временем в следующей сценке молодой преподавательнице приходится нелегко в окружении опытных коллег.