В 3-м сезоне шоу Comedy Woman зрителей ожидает множество новых интересных номеров в исполнении участниц проекта. Екатерина Варнава предстанет в образе женщины, которая отправилась в магазин, чтобы вернуть сапоги за 60 000 рублей, но продавец не хочет их принимать, поскольку у них сбиты каблуки. Наталья Медведева покажет, как посредственная актриса из классического отечественного сериала снимается в одной из сцен. Александр Гудков и Татьяна Морозова продемонстрируют, во что может превратиться фотосессия простой провинциалки в модной московской студии. А Хрусталев отправится в брачную контору Скулкиной, чтобы найти спутницу жизни.