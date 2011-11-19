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Comedy Woman (2008), season 3

Comedy Woman season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Comedy Woman Seasons Season 3
Comedy Woman 16+
Title Сезон 3
Season premiere 19 November 2011
Production year 2011
Number of episodes 29
Runtime 21 hours 16 minutes
"Comedy Woman" season 3 description

В 3-м сезоне шоу Comedy Woman зрителей ожидает множество новых интересных номеров в исполнении участниц проекта. Екатерина Варнава предстанет в образе женщины, которая отправилась в магазин, чтобы вернуть сапоги за 60 000 рублей, но продавец не хочет их принимать, поскольку у них сбиты каблуки. Наталья Медведева покажет, как посредственная актриса из классического отечественного сериала снимается в одной из сцен. Александр Гудков и Татьяна Морозова продемонстрируют, во что может превратиться фотосессия простой провинциалки в модной московской студии. А Хрусталев отправится в брачную контору Скулкиной, чтобы найти спутницу жизни.

TV Show rating

3.5
Rate 13 votes
3.4 IMDb

"Comedy Woman" season 3 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Выпуск 1
Season 3 Episode 1
19 November 2011
Выпуск 2
Season 3 Episode 2
26 November 2011
Выпуск 3
Season 3 Episode 3
3 December 2011
Выпуск 4
Season 3 Episode 4
10 December 2011
Выпуск 5
Season 3 Episode 5
17 December 2011
Выпуск 6. Дайджест
Season 3 Episode 6
24 December 2011
Выпуск 7 — 8 марта
Season 3 Episode 7
8 March 2012
Выпуск 8 — Геи
Season 3 Episode 8
17 March 2012
Выпуск 9 — Российская армия
Season 3 Episode 9
24 March 2012
Выпуск 10 — Холостяки
Season 3 Episode 10
31 March 2012
Выпуск 11 — Девичник
Season 3 Episode 11
7 April 2012
Выпуск 12. Дайджест
Season 3 Episode 12
14 April 2012
Выпуск 13
Season 3 Episode 13
21 April 2012
Выпуск 14
Season 3 Episode 14
29 April 2012
Выпуск 15 — День Победы
Season 3 Episode 15
9 May 2012
Выпуск 16
Season 3 Episode 16
19 May 2012
Выпуск 17
Season 3 Episode 17
26 May 2012
Выпуск 18
Season 3 Episode 18
2 June 2012
Выпуск 19. Дайджест
Season 3 Episode 19
25 August 2012
Выпуск 20. Курортный Дайджест
Season 3 Episode 20
1 September 2012
Выпуск 21. Дайджест
Season 3 Episode 21
8 September 2012
Выпуск 22
Season 3 Episode 22
15 September 2012
Выпуск 23
Season 3 Episode 23
22 September 2012
Выпуск 24
Season 3 Episode 24
29 September 2012
Выпуск 25
Season 3 Episode 25
6 October 2012
Выпуск 26
Season 3 Episode 26
13 October 2012
Выпуск 27
Season 3 Episode 27
20 October 2012
Выпуск 28
Season 3 Episode 28
27 October 2012
Выпуск 29. Дайджест
Season 3 Episode 29
10 November 2012
TV series release schedule
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