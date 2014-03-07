Menu
Comedy Woman (2008), season 6

Comedy Woman 16+
Title Сезон 6
Season premiere 7 March 2014
Production year 2014
Number of episodes 14
Runtime 10 hours 16 minutes
"Comedy Woman" season 6 description

В 6-м сезоне шоу Comedy Woman загадочный незнакомец подарил Катерине Варнаве шубу. Какая женщина не будет в восторге от такого презента. Каждая женщина хочет видеть рядом с собой героя, но когда супруг покупает кусок торта на свадьбе за несколько десятков тысяч рублей, этот поступок едва ли тянет на подвиг. Молодым-то, разумеется, хорошо, а вот гостям что делать с этим безумием со сливками? Также в этом сезоне Надя и Андрей решили расстаться, но его мама Алла Захаровна посчитала нужным вмешаться и объяснить неразумным детям, что к чему. Алла Захаровна делится с Наденькой опытом и объясняет, что мужчина является глиной, а она – скульптором.

TV Show rating

3.5
Rate 13 votes
3.4 IMDb

"Comedy Woman" season 6 list of episodes.

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Выпуск 1 — Премия "Золотая туфелька"
Season 6 Episode 1
7 March 2014
Выпуск 2
Season 6 Episode 2
14 March 2014
Выпуск 3
Season 6 Episode 3
21 March 2014
Выпуск 4
Season 6 Episode 4
28 March 2014
Выпуск 5
Season 6 Episode 5
4 April 2014
Выпуск 6
Season 6 Episode 6
11 April 2014
Выпуск 7. Дайджест
Season 6 Episode 7
18 April 2014
Выпуск 8
Season 6 Episode 8
25 April 2014
Выпуск 9
Season 6 Episode 9
30 April 2014
Выпуск 10
Season 6 Episode 10
8 May 2014
Выпуск 11
Season 6 Episode 11
16 May 2014
Выпуск 12
Season 6 Episode 12
23 May 2014
Выпуск 13
Season 6 Episode 13
30 May 2014
Выпуск 14
Season 6 Episode 14
6 June 2014
