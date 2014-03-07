В 6-м сезоне шоу Comedy Woman загадочный незнакомец подарил Катерине Варнаве шубу. Какая женщина не будет в восторге от такого презента. Каждая женщина хочет видеть рядом с собой героя, но когда супруг покупает кусок торта на свадьбе за несколько десятков тысяч рублей, этот поступок едва ли тянет на подвиг. Молодым-то, разумеется, хорошо, а вот гостям что делать с этим безумием со сливками? Также в этом сезоне Надя и Андрей решили расстаться, но его мама Алла Захаровна посчитала нужным вмешаться и объяснить неразумным детям, что к чему. Алла Захаровна делится с Наденькой опытом и объясняет, что мужчина является глиной, а она – скульптором.