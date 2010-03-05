Во 2-м сезоне шоу Comedy Woman девушки танцуют вместе с гостьей проекта Викторией Пьер-Мари. После Елена Хульевна приглашает Александра Ревву для того, чтобы он провел время с бабушкой. В роли бабушки представлена Катерина Варнава, а деда – Дмитрий Хрусталев. Наталья Медведева тоже появляется в компании с мужчиной из «Уральских пельменей». У Мити появляется конкурент, который претендует на внимание Катерины Варнавы. А к подругам Наде и Кате пришли Ржавый и Башка, которые собираются плохо обойтись с девушками. Но Мария Кравченко не позволит гопникам обидеть ее подруг и встанет на их защиту.