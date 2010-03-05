Menu
Russian
Comedy Woman (2008), season 2

Comedy Woman season 2 poster
Comedy Woman 16+
Season premiere 5 March 2010
Production year 2010
Number of episodes 32
Runtime 23 hours 28 minutes
"Comedy Woman" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу Comedy Woman девушки танцуют вместе с гостьей проекта Викторией Пьер-Мари. После Елена Хульевна приглашает Александра Ревву для того, чтобы он провел время с бабушкой. В роли бабушки представлена Катерина Варнава, а деда – Дмитрий Хрусталев. Наталья Медведева тоже появляется в компании с мужчиной из «Уральских пельменей». У Мити появляется конкурент, который претендует на внимание Катерины Варнавы. А к подругам Наде и Кате пришли Ржавый и Башка, которые собираются плохо обойтись с девушками. Но Мария Кравченко не позволит гопникам обидеть ее подруг и встанет на их защиту.

TV Show rating

3.5
Rate 13 votes
3.4 IMDb

"Comedy Woman" season 2 list of episodes.

Выпуск 1— 8 Марта
Season 2 Episode 1
5 March 2010
Выпуск 2 — Весеннее настроение
Season 2 Episode 2
19 March 2010
Выпуск 3 — Выбор невесты
Season 2 Episode 3
26 March 2010
Выпуск 4 — Алексей Чумаков
Season 2 Episode 4
2 April 2010
Выпуск 5. Дайджест
Season 2 Episode 5
9 April 2010
Выпуск 6 — О мужской измене
Season 2 Episode 6
16 April 2010
Выпуск 7 — Дмитрий Нагиев
Season 2 Episode 7
24 April 2010
Выпуск 8 — Сосо Павлиашвили
Season 2 Episode 8
1 May 2010
Выпуск 9 — Семён Слепаков
Season 2 Episode 9
9 May 2010
Выпуск 10 — Неизданное
Season 2 Episode 10
14 May 2010
Выпуск 11 — Анна Семенович
Season 2 Episode 11
21 May 2010
Выпуск 12 — Никита Белых
Season 2 Episode 12
28 May 2010
Выпуск 13 — Костя Цзю
Season 2 Episode 13
4 June 2020
Выпуск 14 — Отар Кушанашвили
Season 2 Episode 14
11 June 2010
Выпуск 15 — Надежда Ангарская
Season 2 Episode 15
17 September 2010
Выпуск 16 — Влад Лисовец
Season 2 Episode 16
24 June 2010
Выпуск 17 — Бенефис Дмитрия Хрусталёва
Season 2 Episode 17
1 October 2010
Выпуск 18. Дайджест
Season 2 Episode 18
8 October 2010
Выпуск 19 — Павел Воля
Season 2 Episode 19
15 October 2010
Выпуск 20 — День открытых дверей
Season 2 Episode 20
22 October 2010
Выпуск 21 — Егор Дружинин
Season 2 Episode 21
29 October 2010
Выпуск 22 — Тупая Бабская Программа
Season 2 Episode 22
19 November 2010
Выпуск 23 — Наташа Королёва
Season 2 Episode 23
26 November 2010
Выпуск 24 — Милиция
Season 2 Episode 24
3 December 2010
Выпуск 25 — Бенефис мадам Полины
Season 2 Episode 25
10 December 2010
Выпуск 26 — Борис Моисеев
Season 2 Episode 26
17 December 2010
Выпуск 27 — Новогодний корпоратив
Season 2 Episode 27
24 December 2010
Выпуск 28 — Новый год
Season 2 Episode 28
31 December 2010
Выпуск 29 — Бенефис Екатерины Варнавы
Season 2 Episode 29
15 January 2011
Выпуск 30 — Миллион долларов
Season 2 Episode 30
7 March 2011
Выпуск 31 - Никас Сафронов
Season 2 Episode 31
14 January 2012
Выпуск 32. Дайджес
Season 2 Episode 32
21 January 2012
