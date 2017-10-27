Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Comedy Woman (2008), season 8

Comedy Woman season 8 poster
Kinoafisha TV Shows Comedy Woman Seasons Season 8
Comedy Woman 16+
Title Сезон 8
Season premiere 27 October 2017
Production year 2017
Number of episodes 23
Runtime 16 hours 52 minutes
"Comedy Woman" season 8 description

В 8-м сезоне шоу Comedy Woman участницы проекта вновь продемонстрируют зрителям, на что способны те, кто умеет передвигаться на высоких каблуках по скользкой мостовой и отличать пятнадцать оттенков желтого цвета. Правда, при этом легко может перепутать право и лево за рулем и завести тараканов в голове, если пропадают бабочки в животе. Эти существа, в народе называемые женщинами, способны создать лучший юмористический проект на отечественном телевидении! Катерина Варнава, Марина Федункив, Наденька Сысоева, Екатерина Скулкина, Наталья Еприкян и другие приоткроют жесткий мир с неожиданной стороны.

TV Show rating

3.5
Rate 13 votes
3.4 IMDb

"Comedy Woman" season 8 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Выпуск 1
Season 8 Episode 1
27 October 2017
Выпуск 2
Season 8 Episode 2
3 November 2017
Выпуск 3
Season 8 Episode 3
10 November 2017
Выпуск 4
Season 8 Episode 4
17 December 2017
Выпуск 5. Дайджест
Season 8 Episode 5
24 November 2017
Выпуск 6
Season 8 Episode 6
1 December 2017
Выпуск 7
Season 8 Episode 7
8 December 2017
Выпуск 8. Дайджест
Season 8 Episode 8
15 December 2017
Выпуск 9
Season 8 Episode 9
22 December 2017
Выпуск 10 - Спецвыпуск "Что-то пошло не так..."
Season 8 Episode 10
29 December 2017
Выпуск 11— Новогодний выпуск
Season 8 Episode 11
31 December 2017
Выпуск 12
Season 8 Episode 12
7 September 2018
Выпуск 13
Season 8 Episode 13
14 September 2018
Выпуск 14
Season 8 Episode 14
21 September 2018
Выпуск 15. Дайджест
Season 8 Episode 15
28 September 2018
Выпуск 16
Season 8 Episode 16
5 October 2018
Выпуск 17
Season 8 Episode 17
12 October 2018
Выпуск 19. Дайджест
Season 8 Episode 19
2 November 2018
Выпуск 20
Season 8 Episode 20
9 November 2018
Выпуск 21
Season 8 Episode 21
16 November 2018
Выпуск 22
Season 8 Episode 22
23 November 2018
Выпуск 23. Дайджест
Season 8 Episode 23
30 November 2018
Выпуск 24 — Новогодний выпуск
Season 8 Episode 24
31 December 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more