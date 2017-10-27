В 8-м сезоне шоу Comedy Woman участницы проекта вновь продемонстрируют зрителям, на что способны те, кто умеет передвигаться на высоких каблуках по скользкой мостовой и отличать пятнадцать оттенков желтого цвета. Правда, при этом легко может перепутать право и лево за рулем и завести тараканов в голове, если пропадают бабочки в животе. Эти существа, в народе называемые женщинами, способны создать лучший юмористический проект на отечественном телевидении! Катерина Варнава, Марина Федункив, Наденька Сысоева, Екатерина Скулкина, Наталья Еприкян и другие приоткроют жесткий мир с неожиданной стороны.