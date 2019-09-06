Menu
Comedy Woman (2008), season 9

Comedy Woman 16+
Title Сезон 9
Season premiere 6 September 2019
Production year 2019
Number of episodes 38
Runtime 27 hours 52 minutes
"Comedy Woman" season 9 description

В 9-м сезоне шоу Comedy Woman появилась новая рубрика, которую авторы проекта назвали «Бэкстейдж». В нее вошли уникальные кадры, которые снимались в репетиционном зале, где осуществлялась подготовка сценок к выпускам. В одном из номеров роль олигарха, который оказался за решеткой, исполнил легендарный резидент Comedy Club Гарик Харламов. Участницы проекта снимут музыкальные видео и прочитают рэп на темы, волнующие всех женщин. Наталья Еприкян поразит зрителей и остальных участниц полетом на геликоптере. Тем временем Катерине Варнаве доведется мыть окна одной из башен знаменитого небоскреба «Москвы-Сити».

 

TV Show rating

3.5
Rate 13 votes
3.4 IMDb

"Comedy Woman" season 9 list of episodes.

Выпуск 1
Season 9 Episode 1
6 September 2019
Выпуск 2
Season 9 Episode 2
13 September 2019
Выпуск 3
Season 9 Episode 3
20 September 2019
Выпуск 4. Дайджест
Season 9 Episode 4
27 September 2019
Выпуск 5
Season 9 Episode 5
4 October 2019
Выпуск 6
Season 9 Episode 6
11 October 2019
Выпуск 7
Season 9 Episode 7
18 October 2019
Выпуск 9. Дайджест
Season 9 Episode 9
25 October 2019
Выпуск 10
Season 9 Episode 10
1 November 2019
Выпуск 11
Season 9 Episode 11
8 November 2019
Выпуск 12
Season 9 Episode 12
15 November 2019
Выпуск 13. Дайджест
Season 9 Episode 13
22 November 2019
Выпуск 14
Season 9 Episode 14
29 November 2019
Выпуск 15
Season 9 Episode 15
6 December 2019
Выпуск 16
Season 9 Episode 16
13 December 2019
Выпуск 17
Season 9 Episode 17
20 December 2019
Выпуск 18
Season 9 Episode 18
27 December 2019
Выпуск 19 — Новогодний выпуск
Season 9 Episode 19
31 December 2019
Фильм о шоу
Season 9 Episode 20
7 February 2020
Дайджест 1. Comedy Woman сидит дома
Season 9 Episode 21
10 April 2020
Дайджест 2. У богатых свои причуды
Season 9 Episode 22
8 May 2020
Дайджест 3. Еприкян против Варнавы
Season 9 Episode 23
15 May 2020
Дайджест 4. Бизнесвумен
Season 9 Episode 24
22 May 2020
Дайджест 5. Guest stars
Season 9 Episode 25
29 May 2020
Дайджест 6. Семейные разборки
Season 9 Episode 26
5 June 2020
Дайджест 7. ТВ
Season 9 Episode 27
19 June 2020
Дайджест 8. ЗОЖ
Season 9 Episode 28
26 June 2020
Дайджест 9. Любимые номера
Season 9 Episode 29
3 July 2020
Дайджест 10. Сильные женщины
Season 9 Episode 30
10 July 2020
Дайджест 11. Звёзды сошлись
Season 9 Episode 31
17 July 2020
Дайджест 12. Путешествия
Season 9 Episode 32
24 July 2020
Дайджест 13. Shopping
Season 9 Episode 33
31 July 2020
Дайджест 14. Почему женщины убивают
Season 9 Episode 34
7 August 2020
Дайджест 15. Шоу-бизнес
Season 9 Episode 35
14 August 2020
Дайджест 16. Женские фантазии
Season 9 Episode 36
21 August 2020
Дайджест 17. Семья
Season 9 Episode 37
28 August 2020
Дайджест 18. Любимые номера
Season 9 Episode 38
4 September 2020
Дайджест 19. Народные забавы
Season 9 Episode 39
11 September 2020
