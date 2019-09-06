В 9-м сезоне шоу Comedy Woman появилась новая рубрика, которую авторы проекта назвали «Бэкстейдж». В нее вошли уникальные кадры, которые снимались в репетиционном зале, где осуществлялась подготовка сценок к выпускам. В одном из номеров роль олигарха, который оказался за решеткой, исполнил легендарный резидент Comedy Club Гарик Харламов. Участницы проекта снимут музыкальные видео и прочитают рэп на темы, волнующие всех женщин. Наталья Еприкян поразит зрителей и остальных участниц полетом на геликоптере. Тем временем Катерине Варнаве доведется мыть окна одной из башен знаменитого небоскреба «Москвы-Сити».