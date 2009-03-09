В 1-м сезоне шоу Comedy Woman первый выпуск посвящен Международному женскому дню. Наталья Андреевна хочет, чтобы Дмитрий Хрусталев поздравлял их и вручал подарки вместо пожеланий и комплиментов. После представления участниц Дмитрий вручает каждой из женщин по букету цветов, но дамам этого недостаточно. Хрусталев дарит Наталье Андреевне книгу, поскольку это лучший подарок. Но ее такой презент не устраивает. Затем выступает Елена Хульевна в образе суперженщины. А после Екатерина Варнава исполняет для Дмитрия танец и заводит с Натальей Андреевной спор на тему подарков и мужчин.