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Comedy Woman (2008), season 1

Comedy Woman season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Comedy Woman Seasons Season 1
Comedy Woman 16+
Title Сезон 1
Season premiere 9 March 2009
Production year 2009
Number of episodes 30
Runtime 22 hours 0 minute
"Comedy Woman" season 1 description

В 1-м сезоне шоу Comedy Woman первый выпуск посвящен Международному женскому дню. Наталья Андреевна хочет, чтобы Дмитрий Хрусталев поздравлял их и вручал подарки вместо пожеланий и комплиментов. После представления участниц Дмитрий вручает каждой из женщин по букету цветов, но дамам этого недостаточно. Хрусталев дарит Наталье Андреевне книгу, поскольку это лучший подарок. Но ее такой презент не устраивает. Затем выступает Елена Хульевна в образе суперженщины. А после Екатерина Варнава исполняет для Дмитрия танец и заводит с Натальей Андреевной спор на тему подарков и мужчин.

TV Show rating

3.5
Rate 13 votes
3.4 IMDb

"Comedy Woman" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Выпуск 1 — Международный женский день
Season 1 Episode 1
9 March 2009
Выпуск 2 — Весеннее обострение
Season 1 Episode 2
27 March 2009
Выпуск 3 — Мировой финансовый кризис
Season 1 Episode 3
3 April 2009
Выпуск 4 — Женская дружба
Season 1 Episode 4
10 April 2009
Выпуск 5 — Бенефис Натальи Андреевны
Season 1 Episode 5
17 April 2009
Выпуск 6 — Свадьба Мити
Season 1 Episode 6
24 April 2009
Выпуск 7 — Чего хочет женщина?
Season 1 Episode 7
30 April 2009
Выпуск 8. Дайджест
Season 1 Episode 8
8 May 2009
Выпуск 9 — Летний отдых
Season 1 Episode 9
15 May 2009
Выпуск 10 — Женская красота
Season 1 Episode 10
22 May 2009
Выпуск 11 — Любовь
Season 1 Episode 11
29 May 2009
Выпуск 12 — Звёздная болезнь
Season 1 Episode 12
5 June 2009
Выпуск 13
Season 1 Episode 13
11 September 2009
Выпуск 14
Season 1 Episode 14
18 September 2009
Выпуск 15 — Взаимопонимание полов
Season 1 Episode 15
25 September 2009
Выпуск 16 — Повестка из военкомата
Season 1 Episode 16
9 October 2009
Выпуск 17
Season 1 Episode 17
16 October 2009
Выпуск 18 — Шоу Дмитрия Хрусталёва
Season 1 Episode 18
25 October 2009
Выпуск 19 — Стать настоящим мужчиной
Season 1 Episode 19
1 November 2009
Выпуск 20 — Новый конферансье
Season 1 Episode 20
8 November 2009
Выпуск 21 — Кризис среднего возраста
Season 1 Episode 21
15 November 2009
Выпуск 22. Дайджест
Season 1 Episode 22
22 November 2009
Выпуск 23 — Девичник и футбол
Season 1 Episode 23
29 November 2009
Выпуск 24 — Разговор о деньгах
Season 1 Episode 24
5 December 2009
Выпуск 25 — Вредные привычки
Season 1 Episode 25
12 December 2009
Выпуск 26 — Мечты
Season 1 Episode 26
19 December 2009
Выпуск 27 — Бенефис Екатерины Скулкиной
Season 1 Episode 27
26 December 2009
Выпуск 28 — Новогодний
Season 1 Episode 28
31 December 2009
Выпуск 29 — Рождественские мечтания
Season 1 Episode 29
7 January 2010
Выпуск 30 — Коктейльная вечеринка
Season 1 Episode 30
16 January 2010
TV series release schedule
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