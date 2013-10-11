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Comedy Woman (2008), season 5

Comedy Woman season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Comedy Woman Seasons Season 5
Comedy Woman 16+
Title Сезон 5
Season premiere 11 October 2013
Production year 2013
Number of episodes 20
Runtime 14 hours 40 minutes
"Comedy Woman" season 5 description

В 5-м сезоне шоу Comedy Woman Дмитрий Хрусталев вместе с очаровательными участницами проекта Екатериной Барановой, Екатериной Варнавой, Натальей Медведевой, Марией Кравченко и многими другими продолжит радовать зрителей оригинальными и смешными сценками. Комедиантки побывают в автосалоне для женщин, устроят показ мод и настоящую пляжную битву. Кроме того, они посетят вечер встречи выпускников, который по традиции превращается в настоящее состязание. Кто кем стал, кто чего добился в жизни – сразу становится ясно. Кто-то должен оказаться лучше остальных, а кому-то придется немного приукрасить действительность.

TV Show rating

3.5
Rate 13 votes
3.4 IMDb

"Comedy Woman" season 5 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Выпуск 1 — Лёля
Season 5 Episode 1
11 October 2013
Выпуск 2
Season 5 Episode 2
18 October 2013
Выпуск 3
Season 5 Episode 3
25 October 2013
Выпуск 4
Season 5 Episode 4
1 November 2013
Выпуск 5
Season 5 Episode 5
8 November 2013
Выпуск 6
Season 5 Episode 6
15 November 2013
Выпуск 7
Season 5 Episode 7
22 November 2013
Выпуск 8
Season 5 Episode 8
29 November 2013
Выпуск 9
Season 5 Episode 9
6 December 2013
Выпуск 10
Season 5 Episode 10
13 December 2013
Выпуск 11
Season 5 Episode 11
20 December 2013
Выпуск 12
Season 5 Episode 12
27 December 2013
Выпуск 13 — Новогодний
Season 5 Episode 13
31 December 2013
Выпуск 14. Лучшее - 1
Season 5 Episode 14
10 January 2014
Выпуск 15. Лучшее - 2
Season 5 Episode 15
17 January 2014
Выпуск 16. Лучшее - 3
Season 5 Episode 16
24 January 2014
Выпуск 17. Лучшее - 4
Season 5 Episode 17
31 January 2014
Выпуск 18. Лучшее - 5
Season 5 Episode 18
7 February 2014
Выпуск 19. Лучшее - 6
Season 5 Episode 19
14 February 2014
Выпуск 20. Дайджест
Season 5 Episode 20
28 February 2014
TV series release schedule
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