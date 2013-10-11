В 5-м сезоне шоу Comedy Woman Дмитрий Хрусталев вместе с очаровательными участницами проекта Екатериной Барановой, Екатериной Варнавой, Натальей Медведевой, Марией Кравченко и многими другими продолжит радовать зрителей оригинальными и смешными сценками. Комедиантки побывают в автосалоне для женщин, устроят показ мод и настоящую пляжную битву. Кроме того, они посетят вечер встречи выпускников, который по традиции превращается в настоящее состязание. Кто кем стал, кто чего добился в жизни – сразу становится ясно. Кто-то должен оказаться лучше остальных, а кому-то придется немного приукрасить действительность.