В 7-м сезоне шоу Comedy Woman за кулисами проекта кипит жизнь: все суетятся, Наталья Андреевна едва успевает контролировать творческое безумие. В этой суете появляются еще несколько идей для будущих сценок, в которых примут участие Варнава, Баранова, Федункив и другие. История про обычных московских подружек, скетч с поэтическим названием «Райский сад», а также остросюжетный репортаж про то, как опасен труд танцовщиц стриптиза. Кроме того, девушки расскажут о том, что случится, если пересадить мозг из женской голову в мужскую. И наконец, покажут зарисовку про самый ужасный этап любой поездки – досмотр в аэропорту.