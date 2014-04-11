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Kitchen Nightmares (2007), season 7

Kitchen Nightmares season 7 poster
Kinoafisha TV Shows Kitchen Nightmares Seasons Season 7
Kitchen Nightmares 16+
Original title Season 7
Title Сезон 7
Season premiere 11 April 2014
Production year 2014
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Kitchen Nightmares" season 7 description

В 7 сезоне шоу «Кошмары на кухне» шеф Рамзи отправляется в Нью-Йорк и Колорадо, чтобы спасти там несколько разоряющихся заведений общественного питания. Его первой целью становится уютная домашняя пекарня, принадлежащая повару-любителю по имени Эми. Девушка не может понять, почему дело всей ее жизни перестало приносить ей прибыль, но Гордон готов, не стесняясь в выражениях, донести до Эми все ее ошибки, а также исправить их. За новыми эпизодами программы напряженно наблюдают 150 миллионов зрителей по всему миру, многие из которых могут стать следующими героями его ресторанных экспериментов… если смирятся с его непростым характером!

TV Show rating

7.2
Rate 13 votes
7.5 IMDb

"Kitchen Nightmares" season 7 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Return to Amy's Baking Company
Season 7 Episode 1
11 April 2014
Pantaleone's
Season 7 Episode 2
11 April 2014
Old Neighborhood
Season 7 Episode 3
18 April 2014
Kati Allo
Season 7 Episode 4
18 April 2014
Mangia Mangia, Pt. 1
Season 7 Episode 5
25 April 2014
Mangia Mangia, Pt. 2
Season 7 Episode 6
25 April 2014
Zayna Flaming Grill, Pt. 1
Season 7 Episode 7
2 May 2014
Zayna Flaming Grill, Pt. 2
Season 7 Episode 8
2 May 2014
Bella Luna
Season 7 Episode 9
16 May 2014
Revisited
Season 7 Episode 10
12 September 2014
TV series release schedule
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