В 7 сезоне шоу «Кошмары на кухне» шеф Рамзи отправляется в Нью-Йорк и Колорадо, чтобы спасти там несколько разоряющихся заведений общественного питания. Его первой целью становится уютная домашняя пекарня, принадлежащая повару-любителю по имени Эми. Девушка не может понять, почему дело всей ее жизни перестало приносить ей прибыль, но Гордон готов, не стесняясь в выражениях, донести до Эми все ее ошибки, а также исправить их. За новыми эпизодами программы напряженно наблюдают 150 миллионов зрителей по всему миру, многие из которых могут стать следующими героями его ресторанных экспериментов… если смирятся с его непростым характером!