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Kitchen Nightmares (2007), season 6

Kitchen Nightmares season 6 poster
Kinoafisha TV Shows Kitchen Nightmares Seasons Season 6
Kitchen Nightmares 16+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 26 October 2012
Production year 2012
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
"Kitchen Nightmares" season 6 description

В 6 сезоне шоу «Кошмары на кухне» волшебника от мира ресторанного бизнеса Гордона Рамзи ждут очередные заведения, нуждающиеся в экстренной помощи. На этот раз он возьмется за реконструкцию сразу трех маленьких кафе – «Хон», «Кьярелла» и «Леоне», – каждое из которых после его вмешательства обретет новое дыхание. Также ему придется переоборудовать и переименовать несколько крупных ресторанов и гастропабов. А серьезный конфликт с хозяином одного из заведений заставит Рамзи впервые за всю историю шоу покинуть ресторан до завершения своей миссии. Страсти накаляются, но Гордон остается верен своим принципам!

TV Show rating

7.2
Rate 13 votes
7.5 IMDb

"Kitchen Nightmares" season 6 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
La Galleria 33, Pt. 1
Season 6 Episode 1
26 October 2012
La Galleria 33, Pt. 2
Season 6 Episode 2
2 November 2012
Mama Maria's
Season 6 Episode 3
9 November 2012
Ms. Jean's Southern Cuisine
Season 6 Episode 4
16 November 2012
Barefoot Bob's
Season 6 Episode 5
7 December 2012
Revisited #1
Season 6 Episode 6
14 December 2012
Olde Hitching Post Restaurant & Tavern
Season 6 Episode 7
25 January 2013
Levanti's Italian Restaurant
Season 6 Episode 8
1 February 2013
Sam's Mediterranean Kabob Room
Season 6 Episode 9
15 February 2013
Nino's Italian Restaurant
Season 6 Episode 10
22 February 2013
Mill Street Bistro, Pt. 1
Season 6 Episode 11
1 March 2013
Mill Street Bistro, Pt. 2
Season 6 Episode 12
8 March 2013
Yanni's
Season 6 Episode 13
15 March 2013
Prohibition Grille
Season 6 Episode 14
26 April 2013
Chappy's
Season 6 Episode 15
3 May 2013
Amy's Baking Company
Season 6 Episode 16
10 May 2013
TV series release schedule
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