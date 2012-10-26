В 6 сезоне шоу «Кошмары на кухне» волшебника от мира ресторанного бизнеса Гордона Рамзи ждут очередные заведения, нуждающиеся в экстренной помощи. На этот раз он возьмется за реконструкцию сразу трех маленьких кафе – «Хон», «Кьярелла» и «Леоне», – каждое из которых после его вмешательства обретет новое дыхание. Также ему придется переоборудовать и переименовать несколько крупных ресторанов и гастропабов. А серьезный конфликт с хозяином одного из заведений заставит Рамзи впервые за всю историю шоу покинуть ресторан до завершения своей миссии. Страсти накаляются, но Гордон остается верен своим принципам!