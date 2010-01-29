В 3 сезоне шоу «Кошмары на кухне» Гордон отправляется в район Фиштаун в Филадельфии, чтобы помочь ресторану с картофельной тематикой. У заведения начались серьезные проблемы после того, как едкий отзыв кулинарного критика лишил его большей части клиентов и создал ему плохую репутацию в обществе. Гордон помогает составить новое выигрышное меню и обновляет дизайн залов для гостей. Затем мэтра ждут на станции Уайтхаус в штате Нью-Джерси. Здесь в спасении нуждается ресторан в гавайском стиле. Еда здесь отвратительна, обстановка уродлива, однако хозяйка в упор не замечает свои ошибки и сопротивляется переменам.