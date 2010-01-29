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Kitchen Nightmares (2007), season 3

Kitchen Nightmares season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Kitchen Nightmares Seasons Season 3
Kitchen Nightmares 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 29 January 2010
Production year 2010
Number of episodes 13
Runtime 13 hours 0 minute
"Kitchen Nightmares" season 3 description

В 3 сезоне шоу «Кошмары на кухне» Гордон отправляется в район Фиштаун в Филадельфии, чтобы помочь ресторану с картофельной тематикой. У заведения начались серьезные проблемы после того, как едкий отзыв кулинарного критика лишил его большей части клиентов и создал ему плохую репутацию в обществе. Гордон помогает составить новое выигрышное меню и обновляет дизайн залов для гостей. Затем мэтра ждут на станции Уайтхаус в штате Нью-Джерси. Здесь в спасении нуждается ресторан в гавайском стиле. Еда здесь отвратительна, обстановка уродлива, однако хозяйка в упор не замечает свои ошибки и сопротивляется переменам.

TV Show rating

7.2
Rate 13 votes
7.5 IMDb

"Kitchen Nightmares" season 3 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Hot Potato Café
Season 3 Episode 1
29 January 2010
Flamangos
Season 3 Episode 2
2 February 2010
Bazzini
Season 3 Episode 3
5 February 2010
Mojito's
Season 3 Episode 4
25 February 2010
Lido Di Manhattan Beach
Season 3 Episode 5
4 March 2010
Le Bistro
Season 3 Episode 6
11 March 2010
Casa Roma
Season 3 Episode 7
12 March 2010
Mama Rita's
Season 3 Episode 8
19 March 2010
Anna Vincenzo's
Season 3 Episode 9
26 March 2010
Revisited #2
Season 3 Episode 10
9 April 2010
Fleming
Season 3 Episode 11
7 May 2010
Sushi Ko
Season 3 Episode 12
14 May 2010
Revisited #1
Season 3 Episode 13
21 May 2010
TV series release schedule
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