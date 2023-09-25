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Kitchen Nightmares (2007), season 8

Kitchen Nightmares season 8 poster
Kinoafisha TV Shows Kitchen Nightmares Seasons Season 8
Kitchen Nightmares 16+
Original title Season 8
Title Сезон 8
Season premiere 25 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Kitchen Nightmares" season 8 description

В 8-м сезоне шоу «Кошмары на кухне» эксцентричный шеф-повар Гордон Рамзи вновь отправляется в путь, чтобы спасти от разорения рестораны, которые едва держатся на плаву. В гриль-баре Zayna Flaming Grill творится настоящий бардак, потому что владеющая им семья постоянно ссорится между собой. Однако главная виновница проблем Файна отрицает наличие сложностей. Гордону предстоит хорошенько постараться, чтобы образумить женщину. Также он посетит итальянский ресторан под названием Bella Luna в штате Пенсильвания, кафе La Galleria 33 в Бостоне и другие заведения общепита, нуждающиеся в преобразованиях.

TV Show rating

7.2
Rate 13 votes
7.5 IMDb

"Kitchen Nightmares" season 8 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Bel Aire
Season 8 Episode 1
25 September 2023
Bask 46
Season 8 Episode 2
2 October 2023
In the Drink
Season 8 Episode 3
9 October 2023
Da Mimmo
Season 8 Episode 4
16 October 2023
Juicy Box
Season 8 Episode 5
6 November 2023
Love Bites
Season 8 Episode 6
13 November 2023
El Cantito
Season 8 Episode 7
20 November 2023
South Brooklyn
Season 8 Episode 8
27 November 2023
Max's
Season 8 Episode 9
4 December 2023
Diwan
Season 8 Episode 10
4 December 2023
TV series release schedule
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