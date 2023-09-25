В 8-м сезоне шоу «Кошмары на кухне» эксцентричный шеф-повар Гордон Рамзи вновь отправляется в путь, чтобы спасти от разорения рестораны, которые едва держатся на плаву. В гриль-баре Zayna Flaming Grill творится настоящий бардак, потому что владеющая им семья постоянно ссорится между собой. Однако главная виновница проблем Файна отрицает наличие сложностей. Гордону предстоит хорошенько постараться, чтобы образумить женщину. Также он посетит итальянский ресторан под названием Bella Luna в штате Пенсильвания, кафе La Galleria 33 в Бостоне и другие заведения общепита, нуждающиеся в преобразованиях.