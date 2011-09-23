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Kitchen Nightmares (2007), season 5

Kitchen Nightmares season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Kitchen Nightmares Seasons Season 5
Kitchen Nightmares 16+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 23 September 2011
Production year 2011
Number of episodes 17
Runtime 17 hours 0 minute
"Kitchen Nightmares" season 5 description

В 5 сезоне шоу «Кошмары на кухне» самый скандальный в мире шеф-повар и кулинарный критик Гордон Рамзи снова в деле. Он посещает ресторан душевной еды в Нью-Джерси. Его владелица Шерри была успешным поставщиком провизии, прежде чем открыть свое собственное заведение. Ресторан был ее голубой мечтой, но действительно ли она готова взвалить на свои плечи такой груз? Рамзи разберется, где она просчиталась! Затем его ждут еще несколько разваливающихся на глазах заведений, которые необходимо спасти. Среди них: итальянский ресторан, потерявший клиентов после несчастного случая, семейное кафе, лишенное идейного вдохновителя, и многие другие.

TV Show rating

7.2
Rate 13 votes
7.5 IMDb

"Kitchen Nightmares" season 5 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Blackberry's
Season 5 Episode 1
23 September 2011
Leone's
Season 5 Episode 2
30 September 2011
Mike & Nellie's
Season 5 Episode 3
7 October 2011
Luigi's
Season 5 Episode 4
14 October 2011
Revisited #1
Season 5 Episode 5
21 October 2011
Burger Kitchen, Pt. 1
Season 5 Episode 6
4 November 2011
Burger Kitchen, Pt. 2
Season 5 Episode 7
11 November 2011
Greek at The Harbor
Season 5 Episode 8
18 November 2011
Michon's
Season 5 Episode 9
13 January 2012
El Greco
Season 5 Episode 10
20 January 2012
Revisited #2
Season 5 Episode 11
27 January 2012
Park's Edge
Season 5 Episode 12
3 February 2012
Spin A Yarn
Season 5 Episode 13
10 February 2012
Charlie's
Season 5 Episode 14
17 February 2012
Café Hon
Season 5 Episode 15
24 February 2012
Chiarella's
Season 5 Episode 16
23 March 2012
Zocalo
Season 5 Episode 17
30 March 2012
TV series release schedule
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