В 5 сезоне шоу «Кошмары на кухне» самый скандальный в мире шеф-повар и кулинарный критик Гордон Рамзи снова в деле. Он посещает ресторан душевной еды в Нью-Джерси. Его владелица Шерри была успешным поставщиком провизии, прежде чем открыть свое собственное заведение. Ресторан был ее голубой мечтой, но действительно ли она готова взвалить на свои плечи такой груз? Рамзи разберется, где она просчиталась! Затем его ждут еще несколько разваливающихся на глазах заведений, которые необходимо спасти. Среди них: итальянский ресторан, потерявший клиентов после несчастного случая, семейное кафе, лишенное идейного вдохновителя, и многие другие.